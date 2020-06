Vladajoča politika znova razburja s svojimi potezami. Lahko se zgodi, da bo Maribor vendarle prizorišče koncerta hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona. Notranje ministrstvo je odpravilo odločbo upravne enote o prepovedi koncerta, s katero je bil pred tedni že drugič prepovedan koncert kontroverznega hrvaškega pevca. Organizator Milan Trol ima sedaj po poročanju Večera in Reporterja tri dni časa, da javi nov termin za Thompsonov koncert v Mariboru, od države pa bi lahko terjal celo 150 tisoč evrov odškodnine. Spomnimo. Perković je želel že maja 2017 v mariborski Festivalni dvorani na Lentu prirediti koncert. Ptujski organizator koncertov Milan Trol je že prodal prek 1000 vstopnic, a je policija upravni enoti predlagala, naj koncert prepove, saj so pridobljene informacije kazale na povečano varnostno tveganje.

Tedaj je upravno enoto vodila Ksenija Klampfer, ki je kasneje z mesta načelnice odšla na funkcijo ministrice za delo v vladi Marjana Šarca. Organizator Milan Trol je zoper odločbo upravne enote nato vložil pritožbo, a so ga na ministrstvu za notranje zadeve kot drugostopenjskem organu zavrnili. Zoper to odločitev je nato vložil še tožbo na upravnem sodišču, ki je lani pravnomočno odločilo, da se prepoved koncerta odpravi in zadeva vrne upravni enoti v ponovno odločanje. Mariborska upravna enota je v drugo ugotovila, da sporni ustaški pozdrav "Za dom spremni" na začetku pesmi "Bojna Čavoglave" simbolizira sovraštvo zoper ljudi z drugačno versko in etnično pripadnostjo ter poveličuje ustaštvo. To je med drugim v nasprotju s 63. členom slovenske ustave, po katerem je protiustavno vsakršno spodbujanje k neenakopravnosti ter razpihovanje sovraštva in nestrpnosti. Po odpravi odločbe upravne enote s strani notranjega ministrstva se postavlja vprašanje, ali bo koncert dejansko izveden ali pa bo prišlo do dogovora z državnim odvetništvom oziroma odškodninske tožbe.

Na novico se je že odzvala nova predsednica stranke SD Tanja Fajon, ki je tvitnila: »Odločitev @aleshojsje teptanje človeškega dostojanstva in priznanje ustaškemu režimu. Ni problem, da Thompson podpira ustaštvo. Problem je, da to podpira naša @vladaRS! @strankaSD.« Poteza notranjega ministrstva je nova provokacija, ki bo zagotovo padla na plodna tla, saj Thompson s svojimi proustaškimi nazori ne more nastopati v več evropskih državah, celo v hrvaški Istri ne, v Sloveniji pa bi ga nekateri na vsak način poslušali. Hrvaško visoko prekrškovno sodišče pa je sicer pred kratkim odločilo, da ustaški pozdrav v Perkovićevi pesmi ne krši javnega reda in miru. Takšna odločitev pa je v nasprotju s številnimi predhodnimi pravnomočnimi odločitvami, ki jih je od leta 2015 sprejelo prav to visoko prekrškovno sodišče. Tudi sicer se je hrvaško ustavno sodišče že večkrat opredelilo o pozdravu »Za dom spremni« in zavzelo stališče, da je v nasprotju s temeljnimi načeli hrvaške ustave.