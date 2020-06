Thompsonov koncert v Sloveniji: Moralno streljanje v prazno

Zločini ustaškega režima so bili minule dni znova v ospredju slovenske medijske pozornosti. Slišali in prebrali smo podrobnosti o grozotah, ki so se dogajale pod generalnim poveljstvom Anteja Pavelića. In še več smo prebrali in slišali o tem, kako te zločine poveličuje Marko Perković, ki si je za vzdevek izbral tip ameriške brzostrelke.