Boyega se je poklonil Georgeu Floydu, ki je konec maja umrl zaradi policijskega nasilja in s tem sprožil proteste po celih ZDA. Čeprav je Boyega izrazil strah pred koncem kariere, če se tako jasno politično opredeli, je do zdaj prejel večinoma izraze podpore. Z oskarjem nagrajeni režiser Jordan Peel, ki slovi po grozljivki Zbeži!, ki govori o rasizmu v ZDA, je igralca podprl, prav tako pisateljica in avtorica knjig o Harryju Potterju J. K. Rowling. Filmski ustvarjalec Matthew A. Cherry, ki je za svoj kratki film Hair Love letos prejel oskarja, pa je pozval vse, tudi netemnopolte filmarje, naj podprejo Boyego. Igralca je podprla tudi ekipa Vojne zvezd, med drugim njegov soigralec Mark Hamill, ki v Vojni zvezd igra Luka Skywalkerja. Na twitterju je zapisal: »Še nikoli nisem bil bolj ponosen nate,« pod sporočilo pa se je podpisal kot »oče«.

Boyega je bil sicer samo eden od številnih protestnikov, ki so proti rasizmu in policijskemu nasilju protestirali v Hydu Parku, pred britanskim parlamentom in pred sedežem premierja Borisa Johnsona na Downing Streetu.