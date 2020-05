Zoran Janković, ljubljanski župan: Graditi bi morali drugi tir od Kopra do Avstrije

Ljubljanski župan Zoran Janković pravi, da bo občina naredila vse za podporo podjetjem, in sicer s spodbudami turizmu ter naložbami, tako da bo Ljubljana po epidemiji okrevala še močnejša kot prej. Razmere so, kot pravi, za naložbe tako rekoč idealne – v zadnjem mesecu so dobivali zelo ugodne ponudbe gradbincev, na roko jim je šlo tudi dejstvo, da so bile ceste bolj kot ne prazne in da so bile šole in vrtci zaprti. Pravzaprav mu je žal, da jim v tem času ni uspelo narediti še kaj več, predvsem pa za to, da v Ljubljani še vedno stoji nekaj stomilijonskih projektov, ki bi bili kot naročeni za okrevanje po krizi.