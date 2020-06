Toda do zgraditve kolesarske steze je še dolga pot. Celoten projekt je ocenjen na nekaj več kot 4,1 milijona evrov, od česar bo 3,1 milijona pokrila Vrhnika, milijon pa Horjul. Gradnjo bodo financirali iz evropskih kohezijskih sredstev, ministrstva za infrastrukturo, direkcije za infrastrukturo in obeh občin. Kot pravi župan Vrhnike Danijel Cukjati, je izvedba odvisna od tega, kdaj bodo pridobili sredstva, predvidevajo pa, da bo kolesarska steza zgrajena do decembra leta 2023.

»Barjansko kolesarsko omrežje na območju občine Vrhnika bo po končani gradnji skupaj z odseki v sosednjih občinah Dobrova - Polhov Gradec, Horjul in Borovnica tvorilo zaključen krog z izhodiščem v turistično zanimivi Ljubljani,« pravi Cukjati, ki pričakuje, da bo s tem pridobil turizem v tem delu regije. »Za zaokrožitev Barjanskega kolesarskega omrežja, kot nam že ime pove, je zagotovo treba urediti še kolesarsko pot od Vrhnike skozi TMS Bistra do Borovnice. Načrtujemo jih tudi v Podlipski dolini in na območju Zaplane,« je dodal župan Vrhnike, ki napoveduje, da bodo z novimi kolesarskimi potmi in tistimi, ki so že zgrajene, Vrhničanom in prebivalcem okoliških krajev omogočen dostop do središča občine. aro