Mestna občina Ljubljana je pred dnevom zmage, 9. majem, ko tudi sama praznuje občinski praznik, letos vendarle lahko pripravila slavnostno sejo mestnega sveta. Drugače kot v preteklosti pa je sejo v živo spremljalo bistveno manj povabljencev. Lani tovrstnega srečanja niso dovoljevali epidemiološke razmere in ukrepi za zajezitev širjenja covida-19.

Ljubljanski župan Zoran Janković je, kot že po običaju, v slavnostnem nagovoru spomnil na osvoboditev Ljubljane 9. maja 1945 in na vrednote partizanstva. Dotaknil se je tudi vprašanja, zakaj se v času epidemije ne oglaša veliko, in ugibanj, ali ni nemara našel skupnega jezika s predsednikom vlade Janezom Janšo. »Kar je dobro za Ljubljano, za Slovenijo, bom podprl, čeprav sem drugačnih političnih prepričanj kot predsednik vlade,« je dejal Janković, ki meni, da je naloga vseh na vidnih položajih, da prispevajo k ustvarjanju zaupanja občanov oziroma državljanov. »V Ljubljani nam je to uspelo. Na žalost v državi tega zaupanja ni, in to je ključni problem,« je prepričan Janković.

Župan je navedel nekaj primerov ravnanja Janševe vlade, ki se mu zdijo popolnoma nerazumni. Med drugim je dejal, da sem mu zdi »popolnoma mimo pameti«, da nekdo zaradi napačnega razmišljanja ne dovoli, da se Slovenski tiskovni agenciji (STA) izplača denar, da bi lahko plačala 100 tam zaposlenih, ki opravljajo javno službo. »STA je medij, ki je med najbolj kredibilnimi ne samo v Sloveniji, ampak v Evropi,« je prepričan Janković. Pokritiziral je ravnanje nekdanjega vladnega govorca, sedaj koordinatorja množičnega cepljenja Jelka Kacina, tvitanje in druga dejanja, ki po njegovem mnenju »jemljejo energijo, jemljejo čas in ustvarjajo nezaupanje«. Okrcal je tudi državni zbor, ki po njegovem ni več stavba zakonodaje, ampak stavba smešnic in fars. Zato pričakuje čimprejšnje volitve.

Predsednika republike Boruta Pahorja Janković poimensko ni omenil, a je ob pozdravu nekdanjemu predsedniku Milanu Kučanu pomenljivo dejal: »Vesel sem, da imamo z nami našega prvega predsednika, gospoda Milana Kučana, ki je še vedno moralna avtoriteta. To, kar nam danes manjka«.