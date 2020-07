Čeprav smo skoraj že mesec dni v koledarskem poletju, o tisti pravi poletni vročini vsaj za zdaj (še) ne moremo govoriti. Kot je povedala Valerija Ravnak iz Športa Ljubljana, je na kopališčih glavni oglaševalec obiska prav vreme. »Kadar je vreme lepo, vroče, je tudi obiskovalcev veliko. Na lep sončen dan kopališče Kodeljevo obišče tudi po tisoč in več ljudi. Glede na velike površine kopališča doslej nismo imeli težav z zagotavljanjem ustrezne varnostne razdalje med kopalci,« je zagotovila Ravnakova.

Po besedah kopaliških delavcev upoštevanje ukrepov za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom pri obiskovalcih ne povzroča slabe volje. »Če kdo pozabi masko, jo lahko kupi tudi pri nas, na blagajni, saj brez maske ni vstopa na bazen,« je povedala Katarina Gaser, vodja kopališča na Kodeljevem. Imajo pa zato predvsem zaposleni več dela z razkuževanjem in opozarjanjem ljudi na ohranjanje ustrezne razdalje tako v vodi kot na suhem. Kot vse druge površine se redno razkužujejo tudi ležalniki, klopi, igrala. Tudi na toboganu je varnostnik, ki pazi tako na pravilno uporabo tobogana kot upoštevanje priporočenih ukrepov.

Otroci ločeni od kopalcev

Najbolj živahno, tudi zaradi velikega tobogana, je zagotovo na kopališču Kodeljevo, kjer počitnice preživljajo otroci, vključeni v različne počitniške programe in plavalne šole. Zaradi upoštevanja koronaukrepov so otroci fizično ločeni od drugih obiskovalcev, v notranjih prostorih pa tako kot vsi nosijo maske.

Nekaj jih na kopališče Kodeljevo pride tudi v družbi starih staršev, malo večji že sami. »S kolesom se pridemo kopat, kadar je vroč dan. Tu je super predvsem zaradi tobogana,« nam je mimogrede omenil Mark, ki je z družbo prijateljev ravno zapuščal Kodeljevo.

V času našega obiska je bila temperatura zraka v Ljubljani okoli 24 stopinj Celzija in morda tudi zato ni bilo pretirane gneče ne ob bazenu niti v vodi. Skupine otrok, ki obiskujejo plavalne počitnice pod okriljem Športa Ljubljana in drugih plavalnih šol, so v skupinah posedale v senci. nekateri so že prišli na vrsto za kosilo. »Imamo bazen z olimpijskimi dimenzijami 50 krat 25 metrov, rekreacijski bazen 50 krat 20 metrov, ob katerem sta dva tobogana in vodna drča, ki našim obiskovalcem ponujajo še dodatno veselje, in velik otroški bazen. Tudi na najbolj obiskane dneve lahko kopalcem zagotavljamo priporočeno varnostno razdaljo,« je povedala vodja kopališča Katarina Gaser in dodala, da preventivni ukrepi, ki jih morajo dosledno izvajati, ne vplivajo na razpoloženje kopalcev.

Na kopališču Kolezija, ki je pred leti dočakalo prenovo in je prav tako v upravljanju Športa Ljubljana, je podobno, čez dan ni gneče, bolj obiskano pa je večerno plavanje, saj takrat organizirajo svetovanja o pravilni tehniki plavanja. Kopališče je odprto do 22. ure. Tako kot na kopališču Kodeljevo si je tudi na Koleziji mogoče izposoditi ležalnike, ki jih po uporabi redno razkužujejo. Ležalniki so kopalcem na voljo brezplačno do zasedenosti kapacitet.