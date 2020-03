Pri Seattlu bodo testirali cepivo, ki ga je razvilo podjetje Moderna, celoten proces do začetka cepljenj širše javnosti pa bo po sedanjih ocenah trajal najmanj 18 mesecev. Uvodoma gre le za preverjanje stranskih učinkov cepiva.

Trump je imel v nedeljo sestanek z vodstvi velikih ameriških trgovin in je Američanom zagotovil, da ni nobene potrebe za kopičenje zalog. »Ni vam treba toliko kupovati. Počasi, sproščeno. Odlično nam gre in vse bo minilo. Tako dobro nam bo šlo,« je dejal Trump, ko so Američani nadaljevali naval na trgovine in se zalagali z vsem mogočim.

Sredstev za dezinfekcijo je že zdavnaj zmanjkalo, zmanjkuje toaletnega papirja, prazniti pa so se začele tudi police s hrano in ne le z makaroni, krompirjem in konzervami. »Direktorji trgovin so me prosili ali lahko prosim javnost, naj manj kupuje. Nikoli si nisem mislil, da bom to slišal od trgovca. Vsi sodelujejo z zvezno in drugimi vladami, da zagotovijo, da bo hrana skupaj z drugimi potrebščinami na voljo,« je dejal Trump in zagotovil, da ne primanjkuje ničesar.

»Naše preskrbovalne verige so najmogočnejše na svetu. Nobenega pomanjkanja ni, razen da ljudje kupujejo trikrat več, kot potrebujejo. Ni vam treba kupovati v velikih količinah,« je dejal predsednik ZDA.

Koronavirus je hudo prizadel letalske družbe in finančni minister ZDA Steven Mnuchin je zagotovil, da se dogovarjajo s kongresom o pomoči. Delta je prekinitvi določenih letov v Evropo dodala tudi Irsko in Veliko Britanijo, American Airlines do 6. maja načrtuje 75-odstotno zmanjšanje števila mednarodnih poletov, United pa bo aprila in maja zmanjšal kapacitete ne le za 20, ampak za 50 odstotkov.

Podjetje Nike je naznanilo, da zapira vse trgovine po ZDA ter v Kanadi, v zahodni Evropi, Avstraliji in Novi Zelandiji, ne zapira pa jih v Južni Koreji, na Japonskem in Kitajskem. Podobne ukrepe so doslej naznanile že druge trgovine med njimi Patagonia, Apple, Warby Parker, Urban Outfitters, Glossier in Allbirds. Trgovine z živili tega še niso storile. Nike je zagotovil, da bodo delavci plačani tudi v času zaprtja trgovin.

Spletna trgovina Amazon je medtem sporočila, da bo prihajalo do zamud pri dostavah na dom, določenih stvari pa ni na voljo in tudi ne bo naprej. Amazon zatrjuje, da gre za kratkoročno stanje, in priznava, da ni toaletnega papirja, sredstev za dezinfekcijo in mila.

Šole zaprli tudi v New Yorku

Guverner države New York Andrew Cuomo in župan mesta New York Bill DeBlasio sta v nedeljo popustila pod pritiskom in odredila zaprtje šol. V mestu bodo morali najprej ustvariti izvedljiv načrt varstva za otroke zdravstvenih delavcev in zagotovitev nadaljevanja obrokov za šolarje. Šole v mestu, kjer so do nedelje našteli 329 okužb, bodo zaprte do 20. aprila.

DeBlasio je ukazal tudi, da se od torka zjutraj v mestu zaprejo vsi bari, restavracije, kinodvorane in manjša gledališča ali dvorane, ki tega še niso storile. »Odločitev sprejemam s težkim srcem, saj so to kraji, ki so duša in srce New Yorka in so del tega, kar pomeni biti Newyorčan. Vendar pa se soočajo z grožnjo, kot je še ni bilo, in moramo odgovoriti z vojno mentaliteto,« je dejal župan.

Bare, nočne klube in vinotoče zapira tudi Kalifornija, kjer bodo restavracije odprte, vendar le s polovičnimi kapacitetami. Vse restavracije in bare so zaprli v Ohiu, Južna Karolina je šole zaprla do konca marca, Vermont pa do 6. aprila.

V nedeljo se je glede koronavirusa oglasila tudi prva dama ZDA Melanie Trump, ki je tvitnila, da vzpodbuja ljudi, naj upoštevajo navodila CDC, in izpostavila pomen družbenega distanciranja.