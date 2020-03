Nemški časni Welt am Sonntag je v nedeljo poročal, da naj bi ameriški predsednik Donald Trump nemškemu zasebnemu podjetju CureVac ponudil milijarde dolarjev za ekskluzivni dostop do cepiva proti novemu koronavirusu.

»Nemčija ni naprodaj,« je v podkastu vidnega nemškega novinarja Gaborja Steingarta povedal Altmeier. »Poznamo to podjetje in smo v stiku z njim,« je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Možnost, da bi ZDA dobile ekskluzivni dostop do cepiva, je zavrnil tudi nemški zunanji minister Maas. »Nemški raziskovalci so vodilni pri razvoju zdravil in cepiv, pri čemer sodelujejo na globalni ravni. Ne moremo dovoliti drugim, da bi imeli ekskluzivni dostop do rezultatov njihovih raziskav,« je poudaril.

»Ta virus bomo premagali samo skupaj in ne, če se bomo spopadali,« je še zatrdil.

Notranji minister Horst Seehofer pa je napovedal, da bodo o tem govorili tudi na današnjem kriznem srečanju v Berlinu.

V podjetju so že v nedeljo pojasnili, da pogodba, ki bi cepivo ekskluzivno zagotavljala ZDA, za njih ne pride v poštev. »Želimo razviti cepivo za vse, in ne le za posamične države,« je povedal Christof Hettich, poslovodja holdinga Hopp BioTech, kamor sodi tudi CureVac.