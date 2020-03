Ukrep Feda je bil usklajen z akcijo največjih svetovnih centralnih bank, med njimi Evropske centralne banke (ECB), kanadske, angleške, japonske in švicarske. Centralne banke so se namreč odločile za usklajeno ukrepanje za ohranitev likvidnosti trgov s ciljem vzdrževati raven zaupanja in ohraniti delovanje finančnega sektorja.

Do izrednega znižanja obrestne mere je v ZDA prišlo že drugič v manj kot dveh tednih. Na dodatno znižani ravni bodo ključno obrestno mero obdržali, dokler ne bodo prepričani, da je gospodarstvo prebrodilo trenutne razmere.

FOMC bi se sicer v torek in sredo moral sestati na rednem zasedanju o denarni politiki, ki pa ga po nedeljskem ukrepanju zdaj ne bo.

Izjava FOMC po izrednem zasedanju pravi, da bodo učinki koronavirusa pritiskali na gospodarstvo v kratkem roku in predstavljajo tveganje za gospodarske obete. Zaradi tega se je ključna obrestna mera znižala na med 0 do 0,25 odstotka in bo ostala na tej ravni, dokler Fed ne bo prepričan, da je kriza minila.

FOMC je napovedal tudi druge ukrepe in zagotovil, da bo storil vse, kar je potrebno. »Fed je pripravljen uporabiti vsa sredstva, ki so mu na voljo, da podpre pretok posojil do gospodinjstev in podjetij. V podporo gladkemu delovanju finančnih trgov za obveznice finančnega ministrstva in hipotekarnih vrednostnih papirjev bo Fed povečal odkup obveznic finančnega ministrstva za najmanj 500 milijard dolarjev in hipotekarnih vrednostnih papirjev za najmanj 200 milijard dolarjev,« piše v sporočilu.

Predsednik Feda Jerome Powell je dejal, da ima epidemija koronavirusa velik učinek na gospodarstvo in je prizadela vse panoge. Napovedal, da centralna banka vsaj do junija ne bo objavljala ocen o gospodarski rasti, brezposelnosti in inflaciji, saj da to, dokler niso jasne razsežnosti krize zaradi koronavirusa, nima nobenega smisla. Na vprašanje o prehodu v negativno obrestno mero, pa je Powell odgovoril, da to za ameriško gospodarstvo ni primeren ukrep.