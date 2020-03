Nova vlada je konec tedna še zaostrila drastične ukrepe, namenjene obvladovanju epidemije novega koronavirusa. Ne samo da bodo zaprte šole in vrtci, ampak bo prepovedana tudi vsa prodaja blaga in storitev razen izjem, kot so trgovine s hrano, lekarne, banke, pošte in bencinski servisi. Nacionalni inštitut za javno zdravje bo jutri sporočil, koliko potrošnikov je lahko naenkrat v posameznem poslovnem prostoru. Hrane je v državi dovolj, je zagotovila ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec in pozvala, naj gre v trgovino samo en član družine.

V torek bo ustavljen letalski promet, že jutri pa ne vozijo avtobusi in vlaki, zato je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pozval občine in druge upravljalce parkirišč, naj zagotovijo brezplačno parkiranje. Agencija za varnost prometa je ljudi prosila, naj tudi z osebnimi vozili potujejo čim manj, saj prometne nesreče obremenjujejo zdravstveni sistem. Kar nekaj delavcev ne ve, kako bo prišlo na delo, je danes opozorilo društvo Delavska svetovalnica.

Sankcije za kršitelje? Ali bo vlada uvedla sankcije za kršitelje preventivnih ukrepov, še ni znano. Premier Janez Janša je v soboto poudaril, da k upočasnitvi širjenja novega koronavirusa noben ukrep ne more prispevati toliko kot vedenje posameznikov, ki je po njegovem še vedno nonšalantno. »Daleč najpomembnejša je samoizolacija, izogibanje kontaktom,« je dejal. Če se stikom ne moremo izogniti, je treba uporabljati zaščitna sredstva oziroma je treba ohranjati razdaljo med ljudmi, je dodal. Namen ukrepov je, da se širjenje zelo nalezljivega virusa čim bolj upočasni, je povedal minister za zdravje Tomaž Gantar. Samo tako bo lahko zdravstveni sistem primerno obravnaval okužene in vse druge, ki bodo potrebovali bolnišnično obravnavo. V nedeljo so bili trije od okuženih v zelo resnem stanju oziroma potrebujejo intenzivno obravnavo, število pa se bo po ocenah strokovnjakov v naslednjih dneh povečevalo. Enako velja za smrtne žrtve. Prvo smo imeli v soboto, saj je na infekcijski kliniki ljubljanskega UKC umrl stanovalec metliškega doma starejših. Imel je številne kronične bolezni, zato še ni znano, v kolikšni meri je na poslabšanje stanja vplivala okužba.

Kmalu morda še hujše omejitve Poteze vlade so bile pričakovane in so enake kot v mnogih evropskih državah. Drugje so šli minuli konec tedna še dlje. Nekatere države so popolnoma zaprle svoje meje, v Avstriji so prepovedali druženje več kot petih oseb, v Združenem kraljestvu pa načrtujejo, da bi za največ štiri mesece odredili izolacijo starejših od sedemdeset let.

Krizni govorec (spet) Kacin Vlada je ustanovila krizni štab, ki ga vodi Janša, njegov generalni sekretar pa je Andrej Rupnik, ki je bil v času prve Janševe vlade direktor Slovenske obveščevalne agencije. Uradni govorec štaba je Jelko Kacin, ki je enako vlogo opravljal že v času osamosvojitve, potem pa je kariero nadaljeval v politiki in diplomaciji. Med drugim je bil obrambni minister, evropski poslanec in stalni predstavnik pri severnoatlantskem zavezništvu. Kacin je bil imenovan na sestanku kriznega štaba v noči s sobote na nedeljo, zato je na prvi novinarski konferenci v soboto popoldne kot glavni govornik nastopil premier. Najprej je poudaril, da dosedanje informiranje javnosti ni dalo relevantnih podatkov o širjenju bolezni. Število okuženih namreč po njegovem ne pove dovolj, saj je odvisno od tega, koliko testiranj je opravljenih. Razložil je, da iz izkušenj drugih držav vemo, kolikšen delež okuženih potrebuje bolnišnično oskrbo, zato je število hospitaliziranih edini relevanten podatek. »Prehod na bolj realno ocenjevanje omogoča bolj realno sprejemanje ukrepov, razporejanje in načrtovanje resursov,« je poudaril.