Vse aktivnosti v prizadetih državah in prestolnici se zaustavljajo z izjemo razdeljevanja hrane in zdravstvenih storitev. Maduro je v televizijskem nagovoru državljanom dejal, da ne gre za kolektivni dopust, ampak za kolektivno karanteno, ki zahteva veliko družbene discipline, zato morajo ljudje ostati doma.

Maduro je doslej že prepovedal polete iz Evrope, Kolumbije in Paname ter Dominikanske republike. Zaprl je tudi šole, univerze in športne prireditve. Koronavirus je zagotovil, da nekaj časa ne bo demonstracij proti njegovemu režimu.

Latinska Amerika južno od Mehike ni odkrila okužbe s koronavirusom do 26. februarja, sedaj pa se okužbe hitro širijo. Do nedelje so po regiji našteli 55 okužb in šest mrtvih.

Argentina in Kolumbija sta v nedeljo zaprli meje, kar je dodatno ogrozilo obubožane Venezuelce, ki so dnevno prehajali mejo za hrano in zdravila ali enostavno bežali. Salvador je razglasil izredne razmere, podobne ukrepe sprejemajo tudi Brazilija, Paragvaj in Urugvaj, Čile je zaprl pristanišča, predsednik Sebastian Pinera pa je napovedal zapiranje šol, v katerih se bo pojavila okužba.

Tudi Peru je zaprl pristanišča, Kostarika je ustavila nočno življenje. Brazilci in Mehičani bodo zelo trpeli zaradi prekinitve nogometnih tekem.

Na Kitajskem 16 novih okužb s koronavirusom Na Kitajskem so od nedelje zabeležili 16 novih okužb z novim koronavirusom in 14 smrtnih primerov. Po podatkih nacionalne komisije za zdravje se je z virusom do zdaj okužilo 80.860 ljudi, 3213 pa jih je umrlo. Štiri nove okužbe in vseh 14 smrtnih primerov so zabeležili v provinci Hubei, kjer se je virus decembra lani prvič pojavil. Pri 12 primerih gre za osebe, ki so se okužile v tujini, kar pa so ugotovili šele po prihodu na Kitajsko. V državi so do zdaj zabeležili 123 takšnih "uvoženih" primerov. Oblasti v Pekingu so v nedeljo sporočile, da morajo od danes v 14-dnevno karanteno vse osebe, ki pridejo iz tujine, s čimer želijo zajeziti uvoz okužb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.