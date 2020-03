O koronavirusu oziroma bolezni covid-19 se zadnje dni širi precej dezinformacij. Objavljamo nekaj ključnih vprašanj in odgovorov, ki bodo pomagali sleherniku pri razumevanju bolezni in pravilnem postopanju.

Kdor pri sebi opazi bolezenske znake (vročina, kašelj, oteženo dihanje, kar je značilno za pljučnico), naj ostane doma in se izogiba stikom z drugimi ljudmi. Pomembno: oseba naj po telefonu pokliče izbranega osebnega zdravnika. Zunaj njegovega delovnega časa ali če ni dosegljiv, pa najbližjo dežurno ambulanto ali najbližjo urgentno službo.

Koga ali kam naj pokličem, če potrebujem nasvet?

V zadnjih dneh so objavili nekaj pomembnih telefonskih številk. Navajamo najpomembnejše:

•Brezplačni klicni center za posredovanje zanesljivih informacij o novem koronavirusu: 080 1404 (med 8. in 20. uro).

•Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) za dodatne informacije za splošno javnost, navodila in pojasnila strokovnjaka: 031-646-617 ali 031-619-118 (med 9. in 17. uro).

•UKC Ljubljana: 01-522-45-40 ali 01-522-45-41, kamor lahko pokličete, če bi imeli blažje znake in vas zanima, kako ukrepati.

•UKC Maribor: številka 031-653-929 (od 7. do 22. ure) za vprašanja v zvezi z boleznijo covid-19.

•Splošna bolnišnica Celje: za informiranje prebivalcev so vzpostavili svetovalno telefonsko številko 03-423-30-79 (na voljo 24 ur na dan).

•Klic je možen še na: Splošna bolnišnica Jesenice (051-668-651), Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica (05-330-1117), Splošna bolnišnica Brežice (07-46-68-246), Zdravstveni dom Izola (ambulanta nujne medicinske pomoči: 05-663-5000), Zdravstveni dom Ljubljana (031-619-255).

Pomembno je, da se ob sumu na okužbo izognemo fizičnim stikom z drugimi in morebitnemu prenašanju okužbe. Pred odhodom od doma je nujno umivanje rok z vodo in milom, ob kašljanju in kihanju pa uporaba robca ali rokava. Zdravnik, ki bo vzel bris, bo glede na zdravstveno stanje ocenil, kje boste počakali na rezultate testa. Po prejemu rezultata vas bo zdravnik obvestil o nadaljnjih ukrepih.

Kaj lahko pričakujem od osebnega zdravnika?

Osebni zdravnik bo po pogovoru z bolnikom in posvetu z epidemiologom ocenil upravičenost suma na okužbo. Če bo sum upravičen, bo bolnika napotil v zdravstveno ustanovo za odvzem brisa (imamo 16 vstopnih točk za odvzem brisa, pokrita je vsa Slovenija), kamor naj se oseba napoti z osebnim prevozom in ne javnim prevozom.

Odločitev o izvedbi testiranja sprejme osebni zdravnik, testiranje se po trenutno veljavnih napotkih izvede v naslednjem primeru:

1. pri bolnikih z akutno okužbo dihal, ki so bili v 14 dneh pred začetkom bolezni v tesnem stiku s potrjenim primerom covid-19 (bivanje z bolnikom v skupnem gospodinjstvu, opravljanje dela v istem prostoru, obisk bolnika v bolnišnici…);

2. pri osebah z vročino in kašljem ali težkim dihanjem, ki so v 14 dneh pred začetkom bolezni potovali ali bivali na območjih, kjer se pojavlja koronavirus;

3. pri bolnikih s težko akutno okužbo dihal, pri katerih je potrebno bolnišnično zdravljenje.

Samoplačniško testiranje v akreditiranih (tj. usposobljenih) mikrobioloških laboratorijih ni na voljo.

NIJZ opozarja, da se je s pojavom koronavirusa v Sloveniji povečalo število oglasov, ki ponujajo zdravila ali preventivne učinkovine kot zaščito pred okužbo, pojavljajo pa se tudi ponudbe raznih preventivnih pregledov. NIJZ opozarja, naj javnost ne zaupa posameznikom ali družbam, ki ponujajo nepreverjene izdelke in storitve. Na inštitutu vse oglase z nepreverjenimi učinkovinami ali storitvami prijavljajo na tržni inšpektorat, ob tem pa pozivajo tudi vse druge, naj ravnajo enako.

Nov koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, razdalja do bolnika naj bo 1,5 metra. Možno je, da se z novim koronavirusom okužimo ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa to še zanesljivo dokazano. Čeprav ni dokazano, da bi se novi koronavirus prenašal po zraku (aerogeno), se svetuje previdnost in zaščita pri posebej tveganih posegih v zdravstveni ustanovi (npr. ob bronhoskopiji, kjer nastaja kužni aerosol). Bivanje v istem prostoru z bolnikom (če smo na razdalji 1,5 metra) ne predstavlja tveganja. Točna inkubacijska doba po okužbi z novim koronavirusom še ni poznana, glede na druge koronaviruse in preliminarne podatke pa je ocenjena med dvema in 12 dnevi, najbrž ne več kot 14 dni, pojasnjujejo na NIJZ. V povprečju naj bi bila inkubacijska doba dolga približno šest dni.

Glavni prenos virusa poteka na dva načina: kapljični prenos (kihanje in kašljanje) in prenos s stikom. Se pa koronavirus dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in v drugih kužninah. Za diagnostiko potrebujejo približno tri ure, piše NIJZ.

Dosedanji podatki kitajskega centra za nadzor bolezni kažejo, da je za ženske verjetnost, da bo okužba s koronovirusom zanje usodna, manjša. Med 44.000 ljudmi, vključenimi v študijo, je umrlo 2,8 odstotka okuženih moških (1,7 odstotka pa žensk). Med okuženimi otroki in najstniki so zabeležili še nižje številke: 0,2 odstotka. Najvišji odstotek smrti je, kar ne preseneča, med ljudmi, starejšimi od 80 let, in znaša skoraj 15 odstotkov.

Da za posledicami okužbe z novim koronavirusom umre več moških kot žensk, znanstvenikov ne preseneča, podobne posledice namreč opažajo tudi pri številnih drugih okužbah, vključno z gripo, poroča BBC. Del razlogov pripisujejo življenjskemu slogu moških, sploh kajenju, ki lahko prizadene pljuča. Po ocenah na Kitajskem kadi 52 odstotkov moških in le 3 odstotki žensk. Podatki o razmerju med kadilci glede na spol pa kažejo, da je to razmerje v državah z višjimi dohodki skoraj izenačeno.

Znanstveniki še opozarjajo na razlike med odzivom imunskega sistema med ženskami in moškimi. »Ženske pogosteje trpijo za avtoimunskimi boleznimi in obstajajo dobri dokazi, da ženske proizvajajo boljša protitelesa proti cepivom proti gripi,« po poročanju BBC pravi profesor Paul Hunter z Univerze Vzhodne Anglije.

Da, otroci se lahko okužijo, v nekaterih primerih je šlo le za nekaj dni stare novorojenčke. Doslej so na voljo omejene informacije o simptomih bolezni pri otrocih, v večini primerov so bili simptomi blagi (vročina, izcedek iz nosu in kašelj). To pa ne velja za otroke z drugimi zdravstvenimi težavami, na primer pri otrocih z oslabljenim imunskim sistemom ali astmo, saj je pri njih možnost zapletov višja, piše BBC.

Za zdaj še ni podatkov o tem, kako okužba vpliva na nosečnost. Zaradi fizioloških sprememb in spremenjenega imunskega odziva v nosečnosti so nosečnice sicer lahko bolj občutljive za okužbe dihal. Nosečnice imajo lahko večje tveganje za nekatere okužbe in večje tveganje za težji potek bolezni, kar so do sedaj opazili pri nekaterih okužbah z drugimi koronavirusi (sars-coV, mers-coV) in nekaterih drugih okužbah dihal, kot je na primer gripa. Zaplete v nosečnosti so opazili pri okužbah z drugimi koronavirusi (npr. sars-coV, mers-coV), zanesljivih podatkov glede zapletov v nosečnosti z novim koronavirusom pa za zdaj še ni, pravijo na NIJZ. Za zdaj tudi še ni znano, ali se novi koronavirus lahko prenese z bolne matere na plod med nosečnostjo. Rezultati nedavne študije, ki je preučevala nekaj bolnih nosečnic, kažejo, da pri nobeni od nosečnic ni prišlo do prenosa okužbe z matere na plod. Tudi pri okužbah z drugimi koronavirusi, kot sta sars-coV in mers-coV, je podatkov glede prenosa okužbe z matere na plod malo, za zdaj o prenosu okužbe z matere na plod niso poročali.

Humani koronavirusi ponavadi niso stabilni na suhih površinah in se inaktivirajo v roku nekaj ur do dni, pojasnjuje NIJZ. Ni še točnih podatkov, koliko časa na suhih površinah preživi novi koronavirus sars-coV-2, po nekaterih virih lahko preživi devet dni.

Po trenutnih raziskavah je covid-19 povezan z nekaterimi vrstami netopirjev, ki pri nas ne živijo, odgovarjajo na NIJZ. Trenutno pa ni dokazov, da bi bilo tveganje za okužbo s koronavirusom povezano s hišnimi ljubljenčki, kot so psi in mačke. Je pa na splošno priporočljivo slediti priporočilom glede higiene pri stiku z živalmi.

Redno in pravilno umivanje rok (topla voda, uporaba mila, dlani dobro zdrgnemo in splaknemo (1 minuto), roki obrišemo s papirnato brisačo za enkratno uporabo); izogibanje dotikanju oči, nosu in ust; kašljanje in kihanje v robček ali rokav; redno zračenje prostorov. Do ljudi, ki kažejo znake okužbe, vzdrževanje razdalje najmanj 1,5 metra.

Ne. Koronavirus je drugačen od virusa gripe, zato je treba razviti posebno cepivo, ki deluje nanj, pravijo na NIJZ.

Ne, antibiotiki niso učinkoviti proti virusom in delujejo le proti bakterijskim okužbam.