Številni Slovenci so se odzvali na poziv slovenskih glasbenikov k spontanim glasbenim in pevskim nastopom na svojem. Pobudo je podprl tudi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, ki poudarja, da glasba človeka navda s pozitivnimi čustvi in upanjem. Kot so poudarili v skladu, lahko glasba ob trenutkih, kot so ti v času epidemije koronavirusa, združuje in navdaja z upanjem.

Podobne dogodke, kot jih lahko zadnje dni po družbenih omre žjih spremljamo v Italiji, so glasbeni ki poimenovali Koncert za zvestobo. V zadnjih dneh vse več ljudi v itali janskih mestih, ki so zaradi korona virusa v karanteni, na okenskih poli cah ali balkonih skupaj s sosedi us tvarja glasbo, poje, pleše ali ploska. Po njihovem zgledu je v azilnem do mu na Celovški cesti v Ljubljani z balkona nad avtobusno postajo zape la študentka jazz petja Anja Hrastovšek, ki jo je na kitari spremljal Andrej Jakoš. Nekaj sto metrov naprej proti zgornji Šiški je na svojem balkonu s kitaro v roki sosedom pela pesnica, skladateljica, kantavtorica Ksenija Jus. Vseslovenski pobudi so se pri družili tudi drugi, ki na inštrument igrajo občasno, mnogi zgolj za zaba vo in kratenje časa v samoizolaciji, ki je potrebna za boj proti virusu.

Nadvse posrečeno zamisel je sicer dobil tudi vaditelj fitnesa v Sevilli. V času karantene je namreč kar s strehe opravil organizirano vadbo z vsemi sosedi, ki se v teh dneh ne morejo gibati toliko, kolikor bi si želeli.