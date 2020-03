Novosti in novi ukrepi • Razglašena je epidemija. • Od ponedeljka bodo zaprti vsi vrtci in šole. • Tistim, ki bodo zaradi zaprtja morali ostati doma pripada nadomestilo v višini 80 odstotkov plače. • Starši in tisti, ki bodo skrbeli za otroke doma, bodo deležni nadomestila plače v višini 50 odstotkov plače. • Na meji z Italijo bo policija začela obračati tovorna vozila. • 96 potrjenih primerov okužbe. • Omejitev dopusta za zaposlene v zdravstvu. • Organizirali bodo varstvo za otroke, katerih starši so ključni za delovanje družbe. • Obeta se odpoved vseh letov med ZDA in Evropo. • Urad za makroekonomske analize in razvoj je za letos prepolovil napoved gospodarske rasti. Prenos popoldanske novinarske konference o najnovejših podatkih glede koronavirusa. »Danes smo podpisali odredbo, s katero razglašamo epidemijo nalezljive bolezni COVID19 in začne veljati danes ob 18. uri zaradi povečane nevarnosti širjenja koronavirusa,« je na večerni tiskovni konferenci povedal odhajajoči minister za zdravje Aleš Šabeder. »Z ministri za zdravje EU smo imeli videokonferenco; Evropski center za nadzor bolezni je predstavil najnovejšo oceno tveganja in priporočila. Virus se hitro širi in na mestu so vsi ukrepi za zamejitev širjenja virusa: zaprtje šol, omejevanje mejnega prehoda, umirjanje javnega življenja in delo na domu, kjer je to mogoče. Vse države znotraj EU se usmerjajo k podobnim ukrepom kot mi. Vsi ministri smo se zavzeli za solidarnost med državami, saj povsod primanjkuje zaščitne opreme,« je še povedal Šabeder. Povedal je, da bo EU storila vse, da opremo dobijo vsi, ki jo potrebujejo.

Stanje vsak dan eksponentno slabše Epidemiolog Janez Tomažič, ki ugotavlja, da se stanje glede širjenja novega koronavirusa vsak dan eksponentno slabša, ob tem svetuje čim manj druženja. Do 18. ure je bilo potrjenih že 96 primerov okužb. V starostni skupini od 0 do 15 let so okužene 4 osebe, od 16 do 29 let je okuženih 23 oseb, od 30 do 49 let 26 okužb, od 50 do 59 let je okužb 22, med starimi 60 let in več pa je okužb 21. Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je na večerni novinarski konferenci napovedal, da bo po prejetem predlogu ministra aktiviral državni načrt za ukrepanje ob pojavu epidemije. Od 16.3. se za 14 dni v vseh slovenskih bolnišnicah odpove vse specialistične preglede, operativne posege, razen tistih storitev s stopnjo nujno ali zelo hitro. Ne odpove se onkoloških storitev in obravnave nosečnic. Kjer je možen e-posvet tako med stroko kot s pacienti, se to izvaja.

Nova vlada bo ustanovila krizni štab Predsednik SDS in novi premier Janez Janša je danes napovedal nekatere ukrepe, ki jih bo uvedla nova vlada za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Med drugim bo na prvi seji ustanovila krizni štab v ožji in širši sestavi. Nova koalicija se med tem strinja tudi s predlogom infektologov, da se zaustavi javno življenje v Sloveniji. Janša je na današnji novinarski konferenci napovedal še redne seje sveta za nacionalno varnost, na katere bodo vabili predsednika republike, predsednika DZ in predsednike vseh opozicijski strank zaradi usklajevanja ukrepov, ki bodo potencialno zahtevali odločanje na sejah DZ. V Sloveniji kljub epidemiji koronavirusa trenutno ne primanjkuje nobene vrste živil, prihaja pa do težav pri preskrbi s svežim sadjem in zelenjavo iz tujine, je danes povedala ministrica za kmetijstvo, ki opravlja tekoče posle, Aleksandra Pivec. Pristojni pozorno spremljajo razmere in pripravljajo strategije za primer pomanjkanja, je zagotovila. Kot je na današnji novinarski konferenci predsednikov strank bodoče koalicije povedala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Pivčeva, se pristojne službe osredotočajo na čim bolj nemoteno preskrbo s hrano, pri čemer pozorno spremljajo izpade pri dobavi. Delno motena je trenutno oskrba s svežim sadjem in zelenjavo, saj ju Slovenija med 35 in 40 odstotkov uvozi iz Italije, od koder pa je transport iz epidemioloških razlogov že omejen. Predlagali bodo sicer dodatne omejitve. Problematični segmenti, ki se že kažejo, so sicer povezani predvsem z nezmožnostjo izvoza blaga v Italijo. Pomembna bo tudi logistika, kandidat za ministra za obrambo Matej Tonin je navedel, da se ukvarjajo z zagotavljanjem ustrezne logistike v primeru karanten.

Slovenska škofovska konferenca: Do nadaljnjega odpovedane vse maše Slovenski škofje so na dopisni seji Slovenske škofovske konference (SŠK) določili izredne ukrepe za preprečevanje širjenje koronavirusa. Tako bodo v cerkvah od petka odpovedane vse maše, podeljevanje zakramentov, ljudske pobožnosti in župnijska praznovanja. Praznovanje porok in krsta bo odloženo, pogrebi pa le ob strogem upoštevanju navodil. Ukrepi bodo stopili v veljavo ob polnoči in bodo veljali do preklica. Duhovniki bodo maše po sprejetih namenih darovali izključno zasebno in brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno. Maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, televiziji oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila, so zapisali v SŠK.

Razglašena epidemija, nadomestilo plače za varovanje otrok v višini 50 odstotkov Spodaj si lahko ogledate posnetek tiskovne konference, na kateri so novosti glede koronavirusa v Sloveniji predstavili premier v odhodu in njegovi ministri za zdravje, za delo in za izobraževanje, Aleš Šabeder, Ksenija Klampfer in Jernej Pikalo ter direktorica NIJZ Nina Pirnat. Predsednik vlade v odstopu Marjan Šarec je najprej navedel, da bo država uradno razglasila epidemijo, predvsem zaradi »lažje organizacije dela, ker po zakonu o nalezljivih boleznih to moramo storiti, če želimo vključiti civilno zaščito in vse druge iniciative, ki bodo sodelovale pri ustavljanju širjenja okužb in kasneje pri opravljanju posledic,« je navedel. Kot je pojasnil, bomo morali vsi živeti s posledicami virusa - ki zaenkrat predvidevajo tudi bistveno manjšo gospodarsko rast - in se zavedati, da življenje še nekaj časa ne bo takšno, kot smo ga imeli do sedaj. Šarec je pozval vse državljane in državljanke, da če ni zares nujno, naj ostanejo doma in izrazijo pripravljenost na pomoč. »Virus je nekaj novega, vendar je Slovenija do sedaj obvladala vse mogoče situacije in tudi to situacijo bo. Naredili bomo vse, da bo situacija čim prej obvladana in da se življenje vrne v ustaljene tirnice.«

Na meji z Italijo bodo začeli z obračanjem tovornih vozil MZZ vsem, ki načrtujejo pot v ZDA, svetuje, da načrte opustijo in pot preložijo, tisti, ki so v ZDA, pa naj se vrnejo domov, je danes poudaril vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter. Opozorilo MZZ izpred dveh tednov, naj tisti, ki se odpravljajo v tujino, resno razmislijo in potovanje skušajo preložiti ali pa se mu odpovejo, je še vedno veljavno, je poudaril. Na meji z Italijo bo policija začela obračati tovorna vozila, je še navedel, kar bo imelo velike logistične posledice. Šarec je potrdil tudi, da se s ponedeljkom zapirajo vse vzgojno-izobraževalne institucije, s posebnim zakonom pa se bo tistim, ki bodo zaradi zaprtja morali ostati doma, zagotovilo nadomestilo v višini 80 odstotkov plače. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, Ksenija Klampfer je kljub nekaterim drugačnim informacijam naknadno pojasnila, da staršem, ki bodo ostali doma zaradi varovanja otrok, po zakonu o delovnih razmerjih že zdaj pripada 50-odstotno nadomestilo plače.

Za starše, ki morajo nujno v službo, bo organizirano varstvo otrok Minister za izobraževanje Jernej Pikalo je navedel, da naj šole v petek, če je le mogoče, organizirajo alternativne oblike izobraževalnega procesa, tisti, ki lahko, naj ostanejo doma. Za starše, ki morajo nujno v službo, bodo organizirali varstvo otrok v skladu z navodili NIJZ Minister za zdravje Aleš Šabeder je navedel, da se je število potrjenih okužb do 9. ure pri nas povzpelo na 82, prvi primeri so bili zabeleženi v zdravstveni regiji Nova Gorica in Kranj, kjer do sedaj primerov še ni bilo. Javnost je obvestil tudi, da bo danes 17:00 uri začela veljati odredba o omejevanju pravic zdravstvenih delavcev, med drugim jim bo odvzeta tudi pravica do dopusta in stavke. @MinZdravje in @MIZS_RS imata nalogo, da pripravita vse potrebno, da se s ponedeljkom zaprejo vse vzgojno izobraževalne ustanove. Gre za ukrep, ki prinese za seboj marsikaj, a je nujen v tej situaciji. — Marjan Šarec (@sarecmarjan) March 12, 2020 Doma bo tako ostalo več kot 260.000 otrok in mladostnikov. Več kot 210.000 otrok je mlajših od 10 let, ki bodo torej potrebovali varstvo tudi doma

Oboleli zdravnik tudi v šempetrski bolnišnici Iz šempetrske bolnišnice so potrdili, da imajo med svojimi zdravniki obolelega za koronavirusom. Gre za starejšega zdravnika z internističnega oddelka, ki je bil prejšnji teden v Italiji. V ponedeljek je bil še v službi, ker se je kasneje po zaključku delovnega dne slabo počutil, je v torek sam prišel na kontrolno točko na testiranje, v službo ni več prihajal. Zdravnik se počuti dobro in je doma v samoizolaciji, prav tako tudi štiri medicinske sestre in štirje zdravniki, s katerimi je bil v tesnejšem stiku. Takoj, ko so v bolnišnici izvedeli za pozitiven test, so odvzeli brise vsem sodelavcem in bolnikom, ki so bili v stiku z zdravnikom. Po prvih podatkih gre za okrog 20 bolnikov in 66 zaposlenih v bolnišnici. Bolnišnica normalno deluje naprej. V novogoriški točki za odvzem brisa so doslej skupaj odvzeli 202 brisa.

Na Kočevskem ukrepi zaradi stika z okuženim iz Črnomlja V Občini Kočevje, kjer še nimajo nobenega okuženega z novim koronavirusom, je zaradi neposrednega in posrednega stika s potrjeno okuženim primerom iz Črnomlja v prostovoljni osamitvi osem ljudi. Občina je uvedla tudi več preventivnih ukrepov za zajezitev morebitne okužbe z novim koronavirusom, je povedal kočevski župan Vladimir Prebilič. Pred današnjo novinarsko konferenco, ki jo je sklical skupaj s štabom kočevske civilne zaščite, je pojasnil, da je prišlo do stika med potrjeno okuženim primerom iz Črnomlja in družino, ki živi na robu Občine Kočevje. Gre za štiri občane, ki pa so bili nato v stiku še s štirimi posamezniki.