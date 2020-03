Italijanski premier Giuseppe Conte je v sredo v nagovoru napovedal nove drastične ukrepe. Življenje v Italiji je skoraj zamrlo. Med drugim so morala podjetja zapreti vse oddelke, ki niso nujna za proizvodnjo, zaprte so tudi storitve, kot so na primer frizerji.

Še vedno so dovoljene dostave na dom, odprte so trgovine z živili in lekarne. Uradi ostajajo odprti v zelo okrnjeni obliki, okrnjeno deluje tudi javni promet.

»Hvala vsem Italijanom, ki se žrtvujejo. Dokazujemo, da smo velik narod,« je v nagovoru dejal Conte.

Ulice italijanskih mest danes pretežno samevajo, na izložbah lokalov pa visijo obvestila, da morajo ostati zaprti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Conte je državljane še pozval, naj ne drvijo v trgovine po hrano, saj bodo te ostale odprte. Tako so bile danes v Rimu odprte tudi pekarne, kjer poleg kruha prodajajo še pecivo in mleko. Večjega navala ni bilo opaziti.

Vlada je ukrepe sprejela zaradi porasta števila okuženih in mrtvih zaradi covid-19. Razmere se verjetno še nekaj časa ne bodo umirile. Vodja oddelka za infekcijska obolenja na italijanskem inštitutu ISS Giovanni Rezza je opozoril, da še niso dosegli vrhunca epidemije. Conte pa je v nagovoru opozoril, da verjetno rezultati ukrepov ne bodo nemudoma vidni, ampak šele čez nekaj tednov.

V Italiji se je doslej z novim virusom okužilo 12.462 ljudi, umrlo jih je 827.