»Vsaka nova, svetovno pomembna virusna urgenca je nekakšna nova 'požarna vaja', ki povzame do tistega trenutka dostopne tehnološke in organizacijske zmožnosti za rešitev problema,« skupna prizadevanja znanstvenikov v zbiranju informacij o novem koronavirusu in načinih zaščite pred njim komentira dr. Alojz Ihan, profesor medicinske mikrobiologije in imunologije ter vodja Oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete.



Ob izbruhu koronavirusa si globalna znanstvena skupnost informacije glede identifikacije virusa, pridobljene iz sekvence genoma, in rezultate kliničnih študij deli s hitrostjo, ki je doslej ob podobnih izbruhih nismo bili vajeni.

»To je posledica tudi neslutenega razvoja tehnologij za analizo genoma: aparature, ki so bile nekdaj na voljo nekaj laboratorijem na svetu, so danes na voljo povsod, zato jih je mogoče ob izbruhu bolezni kjer koli na svetu takoj uporabiti in informacije elektronsko poslati v nekaj planetarnih informacijskih baz. V nekaj dneh so torej vsi zainteresirani raziskovalci seznanjeni ne le z informacijo, da je nekaj novega odkrito, ampak že s konkretnimi podatki, ki opišejo novo odkritje,« dodaja prof. dr. Alojz Ihan.

»Vedno se dela na vseh frontah – prva je diagnostika, ki omogoči osnovno informacijo o bolezni, hkrati je treba pri obolelih obvladati bolezen, ena od možnosti za to pa so cepiva.«

Cepivo zna priti hitro

»Spet bo šlo po obeh tirih. Eno so zdravila, po eni strani protivirusna, ki so že razvita v zvezi z drugimi virusi, in se bodo preizkusila tudi pri tem. Potem so tu specifično usmerjena zdravila za zelo prizadete bolnike, ki jih verjetno že imamo (na primer za vplivanje na vnetje, na imunske celice, na strjevanje krvi ali odzivnost pljučnih žil) in jih bo treba le vzeti iz lekarne, ko bomo več vedeli o tem, zakaj nekateri bolniki umirajo za boleznijo. Tudi cepivo zna priti zelo hitro, ker bo pravzaprav le nadgradnja cepiva za sars – ni pa zagotovila, da bo v resnici učinkovito, to morajo pokazati študije.«

»Izjemno, pravzaprav bodo za cepivo uporabili delčke virusa, ki so skupni sarsu in sars-coV-2 in s katerimi so že izdelali poskusno cepivo proti sarsu.«

»V osnovi je treba virus nagojiti v dovolj veliki množini, saj so cepiva pripravki za veliko ljudi. Včasih je gojenje potekalo z okužbo jajc (pravzaprav zarodkov v njih) ali mišk, danes je znanje o pripravi cepiv že tako napredovalo, da se virusni proteini, ki so sestavina cepiv, večinoma proizvedejo kar biotehnološko, na primer s prenosom virusnih genov v kvasovke. Pri novih virusih, kot je sars-coV-2, se je najtežje odločiti, kateri delček virusa uporabiti kot cepivo, da bo izzval dober imunski odziv. Proizvajalcem je v veliko pomoč to, da so proti sarsu že izdelali nekaj poskusnih cepiv, zato bodo proizvodnjo za cepivo proti covid-19 začeli na tej osnovi. Seveda pa ni pričakovati, da bo to cepivo na voljo tako hitro, kot je bilo proti eboli – takrat je šlo dobesedno za reševanje ljudi pred zanesljivo smrtjo in se je cepivo testiralo praktično na terenu samem. Okužba s sars-coV-2 pa le ni taka urgenca, da ne bi bilo treba narediti vseh, po pravilih farmacije predpisanih stopenj pri registraciji cepiva – od predkliničnih testov na živalih do vseh stopenj kliničnih študij na ljudeh.«