Število potrjenih okužb z novim koronoavirusom v Sloveniji je naraslo na 47. Okužbo so po besedah ministra za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Aleša Šabedra potrdili tudi na ginekološki kliniki UKC Ljubljana, zato so tam sprejeli ostre omejevalne ukrepe. Kot je na novinarski konferenci pojasnil Šabeder, je v ljubljanski regiji potrjenih 27 primerov, 12 na Dolenjskem in Beli krajini, po trije na Štajerskem in Primorskem in en v Murski Soboti. Število okuženih po besedah ministra žal narašča. Eden od na novo obolelih je stanovalec doma starejših Metlika. Stanje enega pacienta v UKC, ki ima poleg koronavirusa tudi druge bolezni, pa je kritično.

Osnovno šolo Frana Albrehta v Kamniku so zaradi potrditve okužbe pri eni od učiteljic že evakuirali. Šola bo zaprta naslednjih 14 dni.