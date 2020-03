Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali predstavniki nevladnih organizacij Inštitut 8. marec, Delozlom in Delavska svetovalnica, ukrepi, kot je prepoved vseh javnih prireditev v zaprtih prostorih, ki imajo več kot 100 obiskovalcev, ter upad potovanj in razvoj dogodkov v turizmu vplivajo na gospodarstvo in delavce.

Prve žrtve so po njihovih besedah prav zaposleni v atipičnih oblikah dela. »Ko so se zaprla gledališča ter koncertne in kinodvorane, so namreč prav oni prvi ostali brez dela in kakršnekoli socialne varnosti. Ker 'naročniki' do prekarcev nimajo nobenih formalnih obveznosti, se lahko na njih najlažje privarčuje - brez stroškov in obveznosti,« so opozorili.

Nevladniki so zelo kritični, ker država za te delavce ne pripravlja nobenih ukrepov, ki bi jim pomagali v trenutkih, ko so nepričakovano ostali brez vseh dohodkov.

»Ker nimajo plačane bolniške odsotnosti in dopusta, si že v običajnih razmerah dejansko ne morejo privoščiti prenehati z delom in običajnim življenjskim ritmom. Zdaj pa je delo za njih čez noč izginilo,« so izpostavili. »Potrebno jim je zagotoviti osnovno socialno varnost in delavske pravice,« so pozvali.