Naša severna soseda je danes države članice obvestila, da uvaja nadzor na notranjih schengenskih mejah z Italijo zaradi grožnje širjenja koronavirusa. Potem ko so že napovedali krepko zaostritev kontrol na mejah z Italijo, so se odločili še za vnovični začasni nadzor na tamkajšnji schengenski meji. Avstrija je tako za zdaj edina država, ki se je zaradi grožnje širjenja koronavirusa odločila za ponovno uvedbo nadzora na notranji schengenski meji. Avstrijski ukrepi so precej ostrejši od nadzora, ki ga na šestih kontrolnih točkah na meji z Italijo začenja izvajati Slovenija.

Svojo odločitev je Avstrija sporočila na koordinacijski konferenci držav članic z generalnimi direktorati komisije, kjer usklajujejo ukrepanja za zajezitev širjenja koronavirusa v EU. Vnovično uvedbo mejnega nadzora so utemeljili z 28. členom schengenskega zakonika. Ta člen določa, da lahko zaradi resne grožnje javnemu redu ali notranji varnosti v državi članici ta izjemoma uvede nadzor na notranjih mejah za deset dni. Če bi grožnja za državo trajala dlje od desetih dni, lahko država članica v skladu s tem členom schengenskega zakonika nadzor na notranjih mejah (torej v tem aktualnem primeru na meji z Italijo) podaljša za večkratna obdobja do 20 dni. Celotna večkratna podaljšanja pa ne smejo po tem členu schengenskega zakonika presegati dveh mesecev.