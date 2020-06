Črni ponedeljek in črna ničla

Pravzaprav bi moralo biti prav nasprotno. Ker se naftni kartel Opec plus Rusija konec prejšnjega tedna nista sporazumela o znižanju kvot za črpanje nafte, cena nafte pa je sunkovito padla, bi moralo na svetovnih borzah v ponedeljek zavladati olajšanje. Cenejša nafta pač pomeni nižje stroške na eni in višje dobičke na drugi strani. A so se v resnici delniški tečaji po pocenitvi nafte ne le znižali, ampak strmoglavili. Nižjo ceno nafte so finančni trgi očitno razumeli povsem drugače, kot pravi šolska modrost: ne kot priložnost, temveč kot slabost, skoraj že nevarnost.