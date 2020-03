Kamniški šolarji dva tedna brez pouka

Na osnovni šoli Frana Albrehta v Kamniku in njenih štirih podružničnih šolah so danes okoli 11. ure začeli prazniti učilnice in druge prostore. Otroci so na starše počakali na travnatem igrišču, v šolo jim predvidoma ne bo treba dva tedna.