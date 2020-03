Še preden se je za delno zaprtje meje z Italijo odločila Slovenija, so v Avstriji prepovedali vstop osebam, ki so v njihovo državo prihajale iz Italije. Poostreni režim je imel nekaj izjem. V Avstrijo so iz Italije smeli vstopiti avstrijski državljani, ki so se na poziv vlade vračali domov. Prav tako so prihod dovolili osebam z zdravstvenim potrdilom. Avstrijski državljani, ki se bodo vrnili iz Italije, bodo v vsakem primeru morali v štirinajstdnevno karanteno.

Vsem, ki prihajajo iz Italije in želijo zgolj prečkati avstrijsko ozemlje na poti v drugo državo, bo Avstrija prav tako dovoljevala vstop. A zgolj pod pogojem, da se na njihovem ozemlju ne bodo nikjer ustavili. Na mejah bodo kontrolirali dokumente potnikov, jih poslikali in zabeležili uro vstopa v državo. Prav tako bodo preverili, ali imajo vozniki poln rezervoar goriva. Če ne bo poln, jim ne bodo dovolili vstopa, dokler ga ne napolnijo. Podobno kot druge evropske države so tudi v Avstriji močno omejili večje javne dogodke.