Kar je, tako kot v primeru enoprostorcev, precejšnja škoda. O tem smo se znova prepričali med vožnjami večjih karavanov volkswagna passata in peugeota 508. Variant in SW jima pravijo pri obeh proizvajalcih, med seboj pa se precej razlikujeta, predstavljata dve skrajnosti, dva pogleda. Hladnega, že kar malce konservativnega, a v vseh ključnih pogledih domala brezhibnega, če želite »germanskega« na eni strani ter v marsičem izstopajočega, zelo drugačnega na drugi. No, vseeno gre še vedno za predstavnika istega razreda, ki se za nameček pri dolžini razlikujeta vsega za centimeter (passat meri 4,77, 508 pa 4,78 metra), pri medosni razdalji 2,79 metra pa niti to ne. A tu se skupne točke že skorajda končajo…

Glede na zapisane številke bi sicer pričakovali, da si bosta tekmeca zelo blizu tudi pri prostornosti. A je passat tako na zadnji klopi, kjer smo imeli s svojimi 190 centimetri pri njem v vse smeri več kot dovolj prostora, pri 508 pa komajda, kot v prtljažniku, ki tekmečevega v osnovi »poseka« za kar 120 litrov (650:530), dober korak spredaj. Podobno pa velja tudi za sovoznikov prostor, saj se je sopotnica večkrat pritoževala, da se počuti utesnjeno, če si je sedež premaknila preveč nazaj, pa je že bil problem z otrokom na zadnji klopi. Kriv je bil na pogled sicer atraktivno oblikovan del pred sopotnikom, nekakšna polica, ki se lepo zlije v osrednjega z velikim zaslonom ter nadaljuje v voznikov delovni prostor, ki z znanim peugeotovim majhnim volanskim obročem in (digitalnimi) merilniki nad njimi pričara svojevrsten občutek. A hkrati pri malce višjih ali voznikih, ki so kako drugače nadpovprečnih dimenzij, poskrbi za utesnjenost, ki v takem avtomobilu vseskozi niti ni več tako zelo prijetna. Sami smo sicer hitro našli idealen položaj za volanom, vsem pa omenjeni obroč ne ustreza in utegne preprečiti optimalen pogled na merilnike. Glede tega pri passatu ne bo težav, prav tako se je njegov osrednji zaslon v kombinaciji z ločenimi stikali za nastavitev prezračevanja izkazal za hitrejšega, odzivnejšega in prijaznejšega za uporabo. Kombinacija tako imenovanih klavirskih tipk in zaslona na dotik pri 508 je sicer oblikovno bržčas najbolj atraktivna sploh, delovanje vsega skupaj in predvsem upravljanje med vožnjo pa je še bolj »tako tako«. Stvar, ki uporabnika pri peugeotu prav tako pusti hladnega, pa je tudi zares slaba ločljivost kamere za pomoč pri vzvratni vožnji, ki takšnemu avtomobilu ni v čast. Skratka, 508 si zasluži pohvale za brez dvoma najbolj atraktivno, privlačno in kakovostno voznikovo delovno okolje med »neprestižnimi« znamkami, pri uporabnosti in delovanju pa je bolj vsakdanje passatovo še vseeno spredaj.

Glede vožnje pri obeh nimamo pripomb. Oba sta z vozniškega vidika v vseh razmerah in okoljih zagotavljala udobno vožnjo, nista se branila ne ovinkov ne dolgih avtocestnih odsekov, le ko so bili slednji daljši od ene ure, je že omenjena utesnjenost pri peugeotu poskrbela za malce več utrujenosti. Resda je bil passatov dvolitrski dizelski motor ob tem bistveno močnejši od enako velikega peugeotovega (176:130 kilovatov oziroma 240:177 KM), kar je zagotavljalo tudi odločnejše pospeške (do stotice 6,3 sekunde, 508 8,4 sekunde) in druge s tem povezane lastnosti, a bistvo je, da je tudi 508 v vsakem trenutku zagotavljal več kot dovolj moči. Oba sta bila lepo uglašena s samodejnim menjalnikom, 7-stopenjskim pri passatu in 8-stopenjskim pri 508, je imel pa nemec še štirikolesni pogon. Kar je vse skupaj pripomoglo tudi k malce višji porabi (7,8:7,1 litra dizla na 100 kilometrov). In, kajpada, višji ceni…

Ta je pri odlično opremljenem passatu (stopnja elegance) nanesla 43.162 evrov, pri prav tako bogato založenim peugeotu GT line pa nižjih 35.190. A s pomembnim dodatkom – če bi moč motorja passata približali tekmecu in mu namenili 140-kilovatnega ter mu odvzeli štirikolesni pogon, bi bila razlika pod dvema tisočakoma. Skratka, pod črto bi lahko rekli, da je izbira odvisna od tega, ali se odločate s srcem ali z glavo. Čustveno ali razumsko. Pri avtomobilih pa je tako, da je izbira pogosto v obeh primerih prava. Več pa v sklepu.