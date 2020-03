Pri tem je ključna ravno beseda »lahko«, ki vse skupaj malce omehča. Drugače je namreč 15. novembra, ko moramo letne pnevmatike zamenjati za zimske (ali ob dobrih letnih v prtljažnik pospraviti primerne verige). V nasprotnem primeru smo namreč v prekršku, policisti nas lahko oglobijo, medtem ko tudi sredi največje vročine, če ima guma le dovolj profila in je tudi sicer v dobrem stanju, z zimsko pnevmatiko ne kršite pravil in vas policisti lahko le opozorijo, da je vožnja z zimskimi pnevmatikami nevarnejša. Kar je po mnenju strokovnjakov tudi razlog, da smo slovenski vozniki načeloma pri menjavi zimskih pnevmatik za letne večkrat manj dosledni. Oziroma da jih ni malo takšnih, ki zimskih za letne sploh ne zamenjajo. Kar je, roko na srce, vseeno manj nevarno, kot če bi storili obratno, torej bi se vse leto vozili z letnimi, a vseeno daleč od optimalnega. Če je v dežju in na mokri cesti zimska pnevmatika tudi poleti še precej učinkovita, je težava namreč predvsem v toplem vremenu in na suhi cesti. S katerima pa se spomladi in poleti praviloma srečujemo precej pogosteje. Takrat se precej mehkejša zimska pnevmatika vede drugače in je z različnih vidikov precej manj varna, omenjena mehkoba pa pomeni tudi, da se začnejo takšne pnevmatike pri višjih temperaturah precej hitreje obrabljati in bodo, četudi ste pred zimo kupili nove, lahko že v naslednji zimski sezoni s svojim profilom še komajda primerne ali pa tudi to ne. Zaradi česar boste z njimi prevozili tudi bistveno manj in bodo uporabne precej manj časa. Ne ravno zanemarljivo pa ni niti, da imajo letne pnevmatike manjši kotalni upor, zaradi česar boste z njimi v toplejšem vremenu prihranili pri porabi goriva.

Se pa 15. marec od 15. novembra razlikuje še po nečem. Če je po zadnjem težko računati na kakšno obdobje zares toplejšega vremena, ko bi bile letne pnevmatike nemara primernejše, je po jutrišnjem dnevu, kljub temu da letos (še) nismo imeli niti z od zime, vseeno povsem mogoče, da nas še preseneti tudi kakšna snežna pošiljka. Pa četudi te ne bo, napoved že zdaj jasno kaže, da bodo v večini Slovenije vsaj še v začetku naslednjega tedna večerne, nočne in jutranje temperature blizu ledišča ali celo pod njim. Vse nekje do temperature plus 7 stopinj Celzija pa so zimske pnevmatike še vedno v vseh pogledih superiorne. Tudi zato naj 15. marec pri ne bo zakoličen kot tisti, ob katerem je menjava pnevmatik obvezna, temveč od tega datuma naprej o menjavi začnimo razmišljati (pa spet ne predolgo).