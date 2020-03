Če bi izbirali predstavnike nežive narave, ki so s svojimi vlogami najbolj zaznamovali filmsko industrijo skozi zgodovino, bi bili to zagotovo avtomobili. A avtomobile mora, čeprav se v zadnjem času filmarji večkrat lahko naslonijo tudi na sodobno tehnologijo in posebne učinke, nekdo tudi voziti. To so redko glavni igralci, filmske zvezde, pa čeprav se tudi med njimi najde kar nekaj takšnih, ki so vrhunski vozniki. Večinoma vlogo voznikov, sploh v nevarnih kadrih, opravijo usposobljeni kaskaderji. In med tistimi, ki so se znašli predvsem v vlogi voznikov, je eno najslavnejših imen Bill Hickman.

Ta je namreč štirikolesne zveri krotil še v času, ko se ničesar ni dalo skriti z računalniškimi obdelavami, ob tem pa sta bili vse, kar je bilo pri takšnih avtomobilih pomembno, oblika in surova moč. Med drugim je tako avtomobile na vrtoglave vožnje popeljal v klasikah, kot sta Bullitt s Stevom McQueenom in Francoska zveza (The French Connection) z Genom Hackmanom. V obeh je imel tudi stransko igralsko vlogo, sicer pa je vlogo voznika opravljal še v številnih drugih filmih med letoma 1943 in 1973.

Treningi vožnje pred snemanjem Čeprav so ga za vragolije za volani avtomobilov uporabili v filmih že v 50. letih, takrat je staknil tudi številne poškodbe, predvsem so z večkratnimi zlomi nastradala njegova rebra, je bil prvi film, v katerem je resnično zablestel, legendarni Bullitt. V njem je prav Hickman voznik črnega dodgea chargerja, s katerim beži pred detektivom Frankom Bullittom (Steve McQueen), ki sedi za volanom forda mustanga, celoten pregon po ulicah San Francisca in okolici pa traja več kot deset minut. In je po mnenju mnogih še dandanes eden najspektakularnejših v filmski zgodovini, pa čeprav so ga posneli leta 1968. No, ali pa prav zaradi tega, saj takrat posebnih učinkov še niso imeli na razpolago. Časnik Denver post je celo poročal, da so med snemanjem omenjenega kadra Hickmanovemu chargerju odpovedale zavore, sam pa je večkrat poudaril, da sta skupaj s Stevom McQueenom pred snemanjem opravila nešteto ur hitre vožnje, da bi ta na filmskem traku kar najbolje.