Matevž Pesek, razvojnik spletne strani avtolog.si: Slovenci smo mahnjeni na blagovne znamke

Nakup rabljenega vozila je svojevrstna past, saj gre lahko marsikaj narobe. Zato je dobro, da si vzamete dovolj časa za premislek in se pozanimate o zgodovini avtomobila, ali je res tako zelo vzdrževan in s tako malo prevoženimi kilometri, kot ga želi prikazati prodajalec. Spletna stran avtolog.si, pri razvoju katere je sodeloval tudi Matevž Pesek, docent na fakulteti za računalništvo in informatiko, želi informirati uporabnika in zmanjšati tveganje za prevaro pri nakupu.