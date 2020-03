Ki izstopajo po značilni brezčasni obliki, najbolj pa po svojih znanih voznih lastnostih, ki dajejo občutek vožnje gokarta. Večinoma jih izdelujejo v tovarni Oxford v Angliji, osnova vsega pa je seveda najbolj klasičen izmed vseh, trivratni mini. Ta je tudi edini, ki nosi zgolj to ime, različne priponke (one, cooper, cooper S…) pa označujejo le, kateri motor ga poganja. Tako bi tudi najnovejšega, električnega minija, težko šteli za nov model te znamke, temveč bolj za izvedenko pogona pri trivratnem primerku.

4.906.702 primerka avtomobilov znamke Mini so izdelali, odkar ima roko nad njo BMW, natančneje od konca leta 2000 do začetka letošnjega leta, pri čemer letošnje številke še niso vštete. »Najplodnejše« je bilo leto 2017, ko je proizvodna številka dosegla 378.486 primerkov. Če bi upoštevali tudi proizvodnjo »starih« minijev, je skupna številka prav lani, ob 60. obletnici proizvodnje prvega, dosegla 10 milijonov enot.

8 različnih karoserijskih različic je v zadnjih dveh desetletjih predstavila znamka Mini. Poleg osnovnega, trivratnega, so trenutno v prodajni paleti še 5-vratni, kabriolet, »karavanski« clubman in športnoterenski countryman, krajši čas pa so bili v ponudbi tudi dvovratni coupe (2012–2015), njegova izvedenka brez strehe roadster (2012–2015) in trivratna izvedenka countrymana z imenom paceman (2013–2016).

»Ogromen je. Originalni mini je bil na majhni osnovi najbolje »zapakiran« avtomobil vseh časov, novi pa je primer, kako se tega ne stori. Zunaj je ogromen in tehta enako kot austin maxi. Zaščita pred trkom je šla predaleč. Razen če želite imeti oklepnik. Ta zadeva ne bo igrala nobene vloge v Minijevi zgodovini,« pravi dr. Alex Moulton, razvojnik vzmetenja pri originalnem miniju in eden redkih, ki je bil nad novim razočaran. Njegova napoved se seveda ni uresničila.

3,63 m je bila dolžinska mera »novega« trivratnega minija, ki je leta 2000 zapeljal na ceste. Do tretje generacije, ki je naprodaj danes, je zrasel do 3,82 metra, največji mini, novi countryman, pa denimo v dolžino meri kar 4,31 metra. Za primerjavo: originalni mini iz leta 1959 je imel dolžino 3,05 metra.

500 električnih minijev z oznako mini E so pri Miniju izdelali že leta 2008, a je pri tej številki tudi ostalo, šlo je bolj, kot pravijo sami, za »tipanje« trga, za pokušino. O tem priča tudi dejstvo, da avtomobili niso imeli zadnjih sedežev. Njihov doseg je znašal 240 kilometrov.

2864 avtomobilov znamke Mini je bilo po podatkih podjetja Ardi v slovenskem voznem parku ob koncu leta 2019.