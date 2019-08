Ta teden so v prostorih Univerze v Ljubljani podpisali dva sporazuma, in sicer o sodelovanju med Univerzo v Ljubljani in Fujita Health University ter sporazum o sodelovanju med Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije – Soča (URI Soča), Fujita Health University in Toyota Motor Corporation. Partnerje povezuje enako poslanstvo – posameznikom želijo omogočati večjo mobilnost in jim pomagati do hitrejšega vračanja v ustrezno življenjsko okolje.

Prvi koraki pri sodelovanju bodo usmerjeni v pogovore o povezovanju pri tehnologiji, razviti na URI Soča, in pri tehnologiji, ki jo razvija Toyota Motor Corporation v sodelovanju s Fujita Health University.

Mag. Robert Cugelj, generalni direktor URI Soča, je ob tem povedal: »Današnji podpis kaže, da v naše znanje zaupajo najuglednejši mednarodni partnerji, ter nas potrjuje v prepričanju, da je slovenska rehabilitacija razvojno in strokovno v mednarodnem vrhu. URI Soča že dolga leta v sklopu znanstvenoraziskovalne dejavnosti razvija rehabilitacijske robote in napredno terapevtsko opremo. Pri tem aktivno sodelujemo s svojimi pacienti in medicinskimi strokovnjaki znotraj hiše kot tudi s fakultetami in gospodarstvom. V zadnjih desetih letih smo razvili številne nove rehabilitacijske robotske naprave in pridobili šest mednarodnih patentov. Nekaj naprav, razvitih v URI Soča, se že uspešno prodaja na mednarodnih trgih. Zato vidimo velik potencial tudi pri sodelovanju s Fujita Health University in Toyota Motor Corporation, ki veliko vlagajo v spodbujanje mobilnosti za invalide.«

Prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, je ob podpisu sporazuma povedal: »Univerza v Ljubljani sodeluje v številnih mednarodnih partnerstvih. Veseli smo, da se pridružujemo še enemu, ki bo obema stranema omogočil izmenjavo idej, znanja na akademskem in znanstvenem področju, vse to z namenom izboljšati kakovost življenja ljudi. Še posebej je pomembno, da bodo v naših skupnih projektih lahko sodelovali tako naši znanstveniki kot tudi študenti.«

Keisuke Suga, generalni direktor, BR-Medicare oddelek za robotiko, Raziskovalni center Frontier, Toyota Motor Corporation, je izrazil navdušenje ob novem partnerstvu. »Že več kot 85 let pri Toyoti razvijamo inovacije z edinim ciljem: ljudem izboljšati in olajšati življenje. Večina od vas pozna Toyoto kot avtomobilsko družbo oziroma proizvajalko vozil. Danes pa se osredotočamo na veliko večjo misijo – uresničevanje vizije Mobilnosti za vse (Mobility for All) – torej mobilnostno družbo. To je nova vizija Toyote.«

Dr. Eiiči Saitoh, dr. med., profesor in predsedujoči Rehabilitacijske medicine, Šole za medicino, Fujita Health University, je dejal: »V veselje mi je, da se povezujemo z vodilnimi rehabilitacijskimi institucijami na svetu in veselim se skupnega dela pri razvoju rehabilitacijske robotike. Verjamem, da se z medsebojnim sodelovanjem razširi in bogati znanje. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil tudi predsedniku Toyote Adrie Kensukeju Cučiji za vzpostavitev dragocenih stikov.«