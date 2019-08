Vsak dan do sto las manj

Kaj imajo skupnega ljudje, ki se po televiziji pri intervjujih pojavljajo s klobukom ali kapo na glavi? Razen tega, da so bolj ali manj pomembne osebe, jih povezuje še to, da poskušajo izpadanje las prekriti s pokrivalom. Izvirno to njihovo ravnanje ni, je pa človeško.