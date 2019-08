Vloga staršev je pri ohranitvi zdravih zob ključnega pomena. Majhni otroci si sami ne morejo temeljito očistiti zob oziroma ščetkanju zob namenijo premalo časa in pozornosti. Zato je priporočljiv nadzor staršev vsaj do otrokovega sedmega leta starosti oziroma dokler niso prepričani, da si otrok lahko sam zjutraj in zvečer temeljito očisti zobe.

Priporočljivo je ščetkanje dvakrat na dan vse od izrasti prvega mlečnega zoba. Uporabljajte otroku primerno zobno ščetko z mehkimi ščetinami in zobno pasto, ki vsebuje fluoride. Do otrokovega šestega leta na ščetko nanesite za grahovo zrno zobne paste, ki naj vsebuje otrokovi starosti primerno koncentracijo fluoridov (o primerni koncentraciji glede na starost vašega otroka se pogovorite z zobozdravnikom).

Načeloma je hrana, ki je zdrava za otroka, zdrava tudi za otrokove zobe. Izogibati se je treba predvsem hrani in pijači, ki vsebuje enostavne sladkorje in se lepi na zobe (sladkarije, gazirane in sladke pijače, sladki prigrizki med obroki itn.). Eno večjih tveganj nastanka zobne gnilobe na mlečnih zobeh povzroča pitje sladkih pijač po steklenički, zato naj vaš otrok za žejo pije le vodo ali nesladkan čaj. Poleg sestave zaužite hrane in pijače sta pomembna tudi število in čas obrokov oziroma prigrizkov ter pitja.

Kdaj izraščajo mlečni in kdaj stalni zobje

Mlečni zobje začnejo izraščati okrog šestega meseca starosti, pri nekaterih otrocih že prej, lahko pa tudi pozneje. Navadno najprej izraščajo spodnji mlečni sekalci, pri čemer so otroci lahko razdražljivi in neprespani. Vseh dvajset mlečnih zob naj bi izraslo do starosti dveh let in pol.

Stalni zobje navadno začnejo izraščati okrog šestega leta starosti, in sicer šestice in stalni sekalci. Posebno pozornost je treba nameniti izraščajočim šesticam, saj te zaradi svojega položaja (za drugimi mlečnimi kočniki) velikokrat ostanejo neočiščene. Pomembno je tudi temeljito čiščenje šestic že med izraščanjem, saj so v tem obdobju najbolj občutljive za nastanek zobne gnilobe.

Nepravilnosti, kot so na primer dihanje na usta, sesanje (dude, prsta) in nepravilno požiranje, lahko vplivajo na izraščanje zob ter rast in razvoj obraznih kosti.

S pravočasnim prepoznavanjem in odpravljanjem škodljivih razvad lahko z enostavnimi ukrepi preprečimo nastanek hujših nepravilnosti. Obenem staršem otrok z že nastalimi nepravilnostmi svetujemo pravočasen obisk pri specialistu zobne in čeljustne ortopedije.