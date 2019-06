Pokojninske spremembe: Ni hudo, je pa slabo

Da bo dvig starostne meje za upokojitev – čeprav šele po letu 2023 – prej ali slej izpadel iz nabora sprememb pokojninske zakonodaje, ki ga je marca napovedala pristojna ministrica Ksenija Klampfer, je bilo mogoče pričakovati. Če se to ne bi, kot se je, zgodilo že med usklajevanjem s socialnimi partnerji, bi se pač po javni razpravi, ki bi vladi dala jasno vedeti, da takšne spremembe politično ne bo zdržala. Poleg tega se ministrici predloga ni zdelo potrebno kaj prida razložiti, čeprav morebitne javnofinančne in makroekonomske koristi niso samoumevne. Še zlasti, ker dvig starostne meje ni bil podprt z drugimi predlogi in ukrepi drugih politik, pri čemer mislimo tudi na spodbude za delodajalce.