Križi in težave Borisa Johnsona

Ko sta v bitki za Downing Street 10 ostala samo nekdanji zunanji minister in priljubljeni brexitovec Boris Johnson in sedanji zunanji minister Jeremy Hunt, ki ga imajo zagovorniki brexita za Thereso May v hlačah (pred referendumom je bil neprimerljivo glasnejši nasprotnik brexita, kot je bila Mayeva), se je Johnsonov tabor že začel pripravljati na Borisovo kronanje. Vsi so ga razglašali za velikega favorita. Celo Hunt.