Ko ena generacija zapravi srebrnino več generacij

Naključje je hotelo, da je bila odločitev o prodaji Abanke sprejeta le nekaj dni pred dnevom državnosti, praznikom, ko Slovenija obeležuje neodvisnost. V torek bo minilo 28 let, kar sta bili sprejeti deklaracija ob neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Sledil je napad Jugoslovanske ljudske armade. V osamosvojitveni vojni je Sloveniji uspelo neodvisnost obraniti.