Slovenski Tour: Z veliko plusi, vendar tudi minusi

Uspešna izvedba 26. kolesarske dirke po Sloveniji je ena najlepših razglednic, kar jih Slovenija kot država lahko pošlje v svet v (pred)počitniških dneh. Dirka dobiva globalno prepoznavno ime Tour of Slovenia, ima dober in ustaljen termin za petdnevno preizkušnjo. Umeščena med Girom in Tourom zamika tudi zvezdnike, ki se zaradi gostoljubnosti radi vračajo. Ulissi, Achermann, Chavez so dodatna vrednost za mednarodni sloves dirke v kolesarski srenji in posredno tudi za dobro gledanost dirke na mednarodnem kanalu Eurosport. Že tretje leto zapored je to osrednji promocijski kanal v službi razglednice slovenskega turizma in promocije lepot dežele. Kolesarstvo samo kot tekmovalni šport zaradi izjemno drage in zahtevne produkcije ne bi zmoglo tovrstnega televizijskega šova.