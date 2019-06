Ti lažeš! Ne, ti lažeš!

V dneh, ko Slovenija obeležuje 28. rojstni dan samostojne države, je statistični urad objavil vrsto podatkov, iz katerih je mogoče nedvomno ugotoviti, da je Slovenija v tem obdobju precej napredovala. Višji življenjski standard, višje plače, več si lahko privoščimo, daljša življenjska doba, višja stopnja izobrazbe in podobni podatki, ki v precejšnji meri rušijo predstave, da gre naši državi in njenim prebivalcem pretežno slabo. Statističnemu uradu je treba priznati, da so s tem za krepitev samopodobe Slovenk, Slovencev in njenih prebivalcev naredili več kot pa kdo drug. Denimo slovenska politika, čeprav bi vsega tega, o čemer so pisali na statističnem uradu, ne bilo tudi brez slovenske politike, ki je vsa ta leta bolj ali manj uspešno vodila državo in usmerjala njen razvoj.