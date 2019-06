Obtoženega Brentona Tarranta niso privedli na sodišče v Christchurchu, temveč je na naroku sodeloval preko videopovezave iz strogo varovanega zapora v Aucklandu. Medtem ko je Tarrant molče sedel, je njegov odvetnik Shane Tait dejal, da se njegov klient izreka za nedolžnega v vseh točkah obtožnice.

Samooklicani zagovornik prevlade bele rase je obtožen 51 umorov, 40 poskusov umorov in terorističnega dejanja. 28-letni Avstralec naj bi 15. marca najprej izvedel pokol v mošeji Al Noor, kjer so potekale petkove molitve, nato pa odšel na drugi konec mesta in morilski pohod nadaljeval v mošeji v soseski Linwood.

Izvedenci so sodišče danes obvestili, da so na podlagi psihiatričnih ocen ugotovili, da je Tarrant sposoben za sojenje za najhujši pokol v novejši zgodovini Nove Zelandije.

Na sodišču v Christchurchu se je danes zbralo okoli 80 preživelih in svojcev žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodnik Cameron Mander je začetek sojenja razpisal za 4. maj prihodnje leto. Tarrantov odvetnik je dejal, da bo sojenje po pričakovanjih trajalo šest tednov.