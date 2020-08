V najhujšem pokolu v novejši zgodovini Nove Zelandije je močno oboroženi Tarrant 15. marca lani najprej izvedel pokol v mošeji Al Noor v Christchurchu, kjer so potekale petkove molitve, nato pa odšel na drugi konec mesta in morilski pohod nadaljeval v mošeji v soseski Linwood. Ob 51 mrtvih je bilo več deset ljudi ranjenih. Napad je tudi posnel.

Na današnjem zaslišanju je javnost po poročanju nemške tiskovne agencije dpa poleg tega izvedela, da je nameraval Tarrant po napadih na prvi dve mošeji napasti še mošejo v kraju Ashburton južno od Christchurcha. Tja se je nameraval odpeljati z avtomobilom, pripravljeno je imel že orožje, mošejo pa naj bi nameraval zažgati. Na srečo so ga še pravočasno ustavili policisti.

29-letni skrajni desničar iz Avstralije, ki zagovarja prevlado bele rase, se je sprva izrekel za nedolžnega, nato pa je marca letos nepričakovano priznal krivdo in s tem postal prvi obsojeni terorist na Novi Zelandiji.

Obenem je z njegovim priznanjem odpadla potreba po dolgotrajnem sojenju, za katerega so se oblasti bale, da bi ga lahko izkoristili neonacisti za svojo propagando. Zdaj mu morajo tako le še izreči kazen, pri čemer se je Tarrant odrekel pravici do odvetnika. Nova Zelandija nima smrtne kazni, mu pa grozi dosmrtni zapor brez možnosti predčasne izpustitve. Tako stroge kazni v tej državi doslej sicer še niso izrekli.

Za zaslišanja, ki so se začela danes, so predvideni štirje dnevi. Na njih imajo možnost svoje povedati, če tako želijo, preživeli napada in svojci ubitih, pa tudi sam napadalec. Po koncu zaslišanj bo sodnik Cameron Mander izrekel kazen, poroča dpa.

Danes so prebrali prvih 24 izjav, skupaj naj bi jih bilo več kot 60. Nekateri so v njih nagovorili neposredno Tarranta, a ta je bil v strogo zastraženi sodni dvorani ves čas povsem miren in ni kazal nobenih čustev.

V nasprotju z njim so se danes na sodišču odvijali izredno čustveni prizori, piše francoska tiskovna agencija AFP. Kot opisuje, so mnogi jokali, drugi noreli od jeze in molili, vsi pa so se Tarrantu danes odločno uprli in mu sporočili, da mu jih ni uspelo zlomiti ter da je muslimanska skupnost na Novi Zelandiji prav zaradi njega še bolj povezana in močna.