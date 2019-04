Napadalec iz Christchurcha bo moral na psihološko testiranje

Moški, ki je marca v novozelandskem Christchurchu napadel dve mošeji, bo moral prestati psihološki test, na katerem bodo ocenili, ali je sposoben sodelovati na sojenju. Obtožnico proti Avstralcu so danes tudi uradno razširili na 50 umorov in 39 poskusov umora, kot so napovedali v četrtek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.