Avstralski desničarski skrajnež Brenton Tarrant je 15. marca 2019 izvedel strelski pohod na dve mošeji v Christchurchu, v katerem je ubil 51 ljudi, med njimi otroke. Svoj pohod je tudi snemal in ga prenašal v živo preko spleta.

V svojem manifestu je izražal sovraštvo do migrantov, beguncev in priseljencev ter hvalil politike, kot je ameriški predsednik Donald Trump. Napad naj bi izvedel iz maščevanja muslimanom za teroristične napade. Obtožen je umora in poskusa umora, sojenje se bo začelo junija.

Novozelandska vlada je po napadu zaostrila zakonodajo o orožju. Otežili so dostop do strelnega orožja ter prepovedali polavtomatsko orožje oziroma polavtomatske puške vojaškega stila, ki jih je mogoče enostavno predelati v avtomatske puške. To orožje je namreč uporabljal napadalec.

Nevarnost napadov še vedno na srednji stopnji Po napadu so tudi pri policiji in obveščevalcih napovedali, da nameravajo v prihodnje preprečiti tovrstne napade. Pred napadom desnega skrajneža so se osredotočali predvsem na islamiste. Od takrat so okrepili nadzor, novozelandska obveščevalna agencija zahteva več pooblastil, na ulicah pa so pogoste patrulje oboroženih policistov. V državi je eno leto po napadu raven nevarnosti pred napadi še vedno na srednji stopnji, kar pomeni, da bi se napadi lahko zgodili. Pred napadom v Christchurchu je bila ta raven nevarnosti nizka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V enem letu so uvedli preiskave proti več deset osebam, ki pred lanskim napadom niso veljale za sumljive, je pojasnila direktorica obveščevalne agencije Rebecca Kitteridge.