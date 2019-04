Brenton Tarrant naj bi na zaslišanju sodeloval prek video povezave iz strogo varovanega zapora v Aucklandu. Če bo obsojen, mu grozi dosmrtni zapor. Prvič je nastopil pred sodiščem dan po napadu. Ni se izrekel o krivdi niti ni zaprosil, da bi ga izpustili na prostost ob plačilu varščine.

Desničarski skrajnež iz Avstralije je 15. marca napadel dve mošeji v Christchurchu in ubil 50 ljudi, med njimi tudi otroke. V svojem manifestu je izražal sovraštvo do migrantov, beguncev in priseljencev ter hvalil politike, kot je ameriški predsednik Donald Trump.

Napad naj bi izvedel iz maščevanja muslimanom za teroristične napade. Novozelandska vlada je po napadu napovedala prepoved polavtomatskega orožja oziroma polavtomatskih pušk vojaškega stila, ki jih je mogoče enostavno predelati v avtomatske puške. To orožje je uporabljal napadalec.