Pokol je izvršil 20-letni Nicolas Cruz. Grozi mu smrtna kazen, saj je tožilstvo zavrnilo dogovor z obrambo o dosmrtnem zaporu za priznanje krivde.

Policijska preiskava je ugotovila, da si Peterson, ki je bil na dolžnosti, ni upal stopiti v poslopje, kjer je bilo slišati strele, kasneje pa je svojo strahopetnost prikrival z lažmi. Med drugim se je izgovarjal, da je mislil, da je v poslopju ostrostrelec, ki strelja ven.

Republikanski guverner Floride Ron DeSantis in drugi podporniki orožja so prepričani, da si Peterson zasluži ostro kazen. Pravni strokovnjaki razen tožilcev, ki so sestavili obtožnico, po drugi strani ocenjujejo, da ta stoji na precej majavih temeljih. Petersona obtožujejo, da je bilo po tistem, ko je okleval pred zgradbo, ubitih še pet ljudi.

Ameriški predsednik Donald Trump je Petersona označil za strahopetca, vendar pa naj bi imeli tožilci težko delo pri dokazovanju, da je oklevanje ali strahopetnost kaznivo dejanje.

Ameriški tožilci so znani po tem, da vlagajo obtožnice glede na razpoloženje v javnosti. Pravniki menijo, da je jeza na Petersona razumljiva, vendar pa kazenska ovadba Petersona ne bo držala vode, med drugim zaradi tega, ker so sodišča doslej redno potrjevala, da policisti nimajo ustavne dolžnosti zaščititi državljane pred nevarnostjo, temveč le službeno. Peterson je že ostal brez službe, proti njemu je že vloženih tudi več civilnih tožb.