Nov ukrep s prozornimi šolskimi torbami je šola Marjory Stoneman Douglas sicer naznanila že kmalu po strelskem napadu, v veljavo pa je stopil v ponedeljek, ko so jih uslužbenci šole brezplačno razdelili dijakom.

Kljub dobronamernemu ukrepu številni dijaki nad nahrbtniki niso navdušeni, svoje občutke in mnenje pa so med drugim delili na družbenih omrežjih. Med drugim menijo, da ta ukrep ne bo preprečil novega napada, saj napadalec sploh ni bil dijak. Obenem opozarjajo na logistične pomanjkljivosti, saj je na šoli več kot 3000 dijakov, ni pa niti vidna celotna vsebina nahrbtnika.

Novi nahrbtniki so medtem sprožili tudi ogorčenje zaradi posega v zasebnost dijakov. Prozorne stranice bi namreč med drugim lahko razkrile tudi ženske sanitarne izdelke ter osebna zdravila dijakov. Šola je minuli mesec sicer napovedala še več varnostnih ukrepov, kot so nove obvezne identifikacijske izkaznice za dijake, uvesti pa namerava tudi naprave za varnostni pregled, podobne kot na letališčih.

Do napovedi številnih novih ukrepov je med drugim prišlo zato, ker je na šoli tudi v tednih po napadu prišlo do več kršitev varnosti. Med drugim so policisti zaradi nedovoljenega vstopa na območje šole aretirali brata napadalca, aretirali pa so še tri dijake - dva zaradi posedovanja orožja in enega zaradi groženj, objavljenih na družbenih omrežjih.