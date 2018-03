Ameriška televizija Fox je poročala, da mladega morilca v zaporu, kjer je brez možnosti izpusta proti plačilu varščine, muči nespečnosti. Menda je zaprosil in tudi dobil Sveto pismo, med obiskom odvetnice in po njem pa so iz njegove samice slišali smeh. Na trenutke naj bi bil pri sebi, na trenutke pa zre v steno in globoko razmišlja.

Šolski nadzornik okrožja Broward Robert Runcie je naročil pregled Cruzove poti skozi šolski sistem Floride, ki bo trajal dva meseca in bo stal približno 60.000 dolarjev. Pregled bo formalno ugotovil, kar je že znano, namreč da je imel Cruz hude psihične težave, česar so se zavedali vsi okrog njega, vključno s sošolci.

Ne glede na to je brez težav kupil orožje, s katerim je sejal smrt. Predsednik ZDA Donald Trump kot odgovor za epidemijo šolskih pokolov predlaga oboroževanje učiteljev. Ideja je všeč le članom njegove vlade in orožarskemu lobiju, vendar se verjetno ne bo uresničila, kot tudi ne ukrepi proti orožju, o katerih je govoril.