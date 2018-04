Prav v dneh, ko so v Ameriki in tudi drugod po svetu na Maršu za naša življenja milijoni ljudi protestirali proti strelskim napadom na šolah, ZDA pa so se znova spraševale, kako preprečiti nadaljnje krvave morije, so se v eni od pensilvanskih šol domislili nevsakdanje obrambe. »Vsak razred bo opremljen s petlitrskim vedrom, napolnjenim s kamni iz rečne struge. Če bo v katerega izmed razredov poskušal vstopiti vsiljivec, bo soočen z razredom učencev, ki bodo vsi oboroženi s kamni in ga bodo kamenjali.« Tako je načrt obrambe pred strelci na svoji šoli Blue Mountain opisal ravnatelj David Helsel. Strategijo je predstavil poslancem senatnega odbora za izobraževanje v Pensilvaniji in požel veliko odobravanja, pa tudi nekaj pomislekov. Neki poslanec ga je cinično vprašal, ali so otrokom razdelili tudi frače, da bodo z njimi streljali kamne na vsiljivce. Helsel se ni dal in je odvrnil, da na šoli premorejo otroke s kar močnimi rokami, ki lahko dobro zalučajo kamenje. Kot je pojasnil pozneje, bodo kamenjanje napadalca dovolili šele, če bi se mu uspelo prebiti mimo barikad, ki bi jih ob vhodih v učilnice postavili učitelji. Čeprav so se tudi druge šole začele zanimati za podrobnosti Helslovega obrambnega načrta, se je javno mnenje glede takšnega pristopa razdelilo. Na nevarnosti takšne obrambe je denimo opozarjal Kenneth Trump, predsednik svetovalnega varnostnega podjetja National School Safety and Security Services. Po njegovi oceni strategija ni logična in racionalna, stala pa bi lahko dodatna življenja. Spet drugi so ta predlog izkoristili, da so pozivali k oboroževanju učiteljev in postavljanju metalnih detektorjev z oboroženimi varnostniki pri vhodih na šole. Medtem ko se je razprava razvnemala, je ravnatelj Helsel vztrajal pri svoji odločitvi: »Ne želimo, da bi bili naši otroci nemočne žrtve. Rečnih kamnov sem se domislil sam. Menil sem, da bodo bolj učinkoviti, kot če bi na napadalca metali knjige ali spenjalnike.«