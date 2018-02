Prebivalci Parklanda izražajo začudenje, da se lahko kaj takšnega zgodi pri njih, vendar je za razliko od številnih podobnih primerov po ZDA presenečenje tokrat upravičeno. Parkland na jugu Floride z 31.000 prebivalci je bil lani razglašen za najbolj varno mesto na Floridi. Našteli so le sedem nasilnih zločinov in 186 premoženjskih.

Parkland je sedaj najhujši napad na ameriško šolo od 14. decembra 2012, ko je morilec pobil 26 ljudi, od tega 20 predšolskih otrok, na osnovni šoli Newtown v Connecticutu. Takrat se je predsednik Barack Obama hitro odzval z govorom v prid večjemu nadzoru nad orožjem v ZDA, vendar se ni nič spremenilo.

Američani so leta 2016 izvolili za predsednika Donalda Trumpa, ki jim je obljubil še več orožja in še manj nadzora. Trump je po pokolu v Parklandu tvitnil, da moli za žrtve in dodal, da noben otrok ali učitelj v ameriški šoli ne bi smel imeti občutka nevarnosti.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.