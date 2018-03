Šolske oblasti so se na pobudo odzvale različno. Tam, kjer so leta 2016 volili Donalda Trumpa in republikance in kjer imajo radi svoje orožje ali pa jih je strah orožarskega lobija, so šolarjem grozili z disciplinskimi posledicami. Drugod so se jim na ulicah pridružili tudi učitelji.

Med najbolj množičnimi so bili protesti v New Yorku, kjer se je demokratski guverner države Andrew Cuomo s šolarji simbolično ulegel na pločnik v parku Zuccotti, znanem po proti-bankirskih protestih gibanja Okupiraj Wall Street.

V Washingtonu so množice šolarjev demonstrirale pred Belo hišo in kongresom, kjer so jih nagovorili in vzpodbujali nekateri demokratski kongresniki. Na travniku National Mall pa je položenih 7000 parov obuval, ki simbolizirajo vse žrtve streljanja po šolah od pokola na šoli Sandy Hook leta 2012.

Predsednik Trump ni bil v Beli hiši in protestnikov ni videl, njegov tiskovni predstavnik pa je zagotavljal, da predsednik podpira ukrepe na področju duševnega zdravja in nadzora nad kupovanjem orožja.