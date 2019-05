»Prvo grožnjo pacienta sem doživela, ko sem bila še specializantka. Svojec pacienta mi je grozil, da bo razbil okna na mojem avtu in da se bo že pozanimal, kje imam otroke v vrtcu. Čeprav sem vedela, da so grožnje prazne, saj nisem imela ne avta ne otrok, sem čutila velik strah. Kot tudi tedaj, ko me je svojec mladega pacienta zgrabil za roko in porinil v steno,« je o svojih izkušnjah pripovedovala prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, vodja delovne skupine Ne dopuščamo nasilja, ki so jo oblikovali v okviru ZZS. Dernovškova že petindvajset let dela v psihiatriji in kolegi so ji dopovedovali, da je takšno stanje nekaj normalnega, nekateri odzivi so bili tudi v smeri, ali je naredila kaj narobe, da je doživela takšen odziv pacienta ali svojca, piše Meta Černoga v novi številki Nedeljskega dnevnika. Vendar nič od tega ne drži, saj so v podobni situaciji tudi mnogi drugi zdravniki različnih strok.

Ljubljanska družinska zdravnica prim. doc. dr. Nena Kopčavar Guček je v svoji dolgoletni praksi doživela že kar nekaj fizičnih in verbalnih napadov. Ena od izkušenj grobega napada je bila, ko jo je pacient tako močno prijel za zapestje, da je imela še 14 dni modrice, in še danes jo zaboli, ko se spomni na ta dogodek. Življenje ji je takrat rešila medicinska sestra, zato Gučkova poudarja, da se je treba zavedati, da je najbližja pomoč v takšnih situacijah prav znotraj tima.

Predsednica zdravniške zbornice dr. Zdenka Čebašek Travnik, prav tako psihiatrinja, se je prav tako že večkrat srečala z nasilnim vedenjem duševno bolnih pacientov. Takrat je spoznala, da ni magične besede, ki bi preprečila izbruh, ampak mora biti zdravniški stol v ambulanti vedno postavljen tako, da gre zdravnik lahko prvi iz sobe.

Najpogostejši povod za nasilje je predolgo čakanje v čakalnici, sledijo psihični vzroki pri povzročitelju ter neupravičena zahteva po napotitvi. Anketa, ki so jo izvedli v ZZS, kaže, da so bili najpogostejši povzročitelji nasilja pacienti in svojci (71,4 odstotka), veliko pa je bilo tudi nasilja sodelavcev (31,6 odstotka). 17,22 odstotka anketiranih je že bilo žrtev fizičnega nasilja.

