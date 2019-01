Državni tožilec Tarek William Saab je nekaj ur pred tem sprožil kazensko preiskavo Guaidovih protivladnih dejavnosti. Vrhovno sodišče je uslišalo prošnjo tožilstva o prepovedi potovanja v tujino in tudi o zamrznitvi Guaidovega premoženja.

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost John Bolton je v torek Madurovi vladi zagrozil z resnimi posledicami tistim, ki bodo spodkopavali demokracijo in skušali škodovati Guaidu, ki ga je kot začasnega predsednika Venezuele priznalo veliko držav po regiji in v svetu na čelu z ZDA, Kanado in Avstralijo.

ZDA so v torek Guaidu, ki je za danes pozval k novim množičnim protestom proti Maduru, dale nadzor nad premoženjem Venezuele v ZDA. Maduro se je v torek ponovno družil z vojsko katere vrh mu ostaja zvest. Maduro je tudi naznanil, da je ukazal povečanje oborožene civilne milice na dva milijona članov.