V posnetku, ki ga je objavil na Twitterju, je Guaido pozval Venezuelce, naj se v sredo opoldne udeležijo »mirnih protestov« in zahtevajo, da se dovoli dostava humanitarne pomoči v državo.

Za soboto pa je Venezuelce in ljudi »po vsem svetu« pozval k množičnim protestom, ki bi sovpadali z ultimatom Maduru za razpis svobodnih in demokratičnih volitev, poročajo tuje tiskovne agencije. Ultimat so Maduru v soboto postavile evropske države Nemčija, Francija, Španija, Velika Britanija, Portugalska in Nizozemska. Če v osmih dneh ne razpiše volitev, bodo Guaida priznale za začasnega predsednika.

Maduro je v nedeljo osemdnevni ultimat za razpis volitev zavrnil.

Tako Maduro kot Guaido si medtem prizadevata za podporo venezuelske vojske, ki je od leta 2013 ključna za ohranitev Madurove vladavine.

Maduro je v nedeljo, oblečen v vojaško uniformo in obkrožen s svojimi generali, obiskal 41. brigado, kjer so mu vojaki zagotovili lojalnost. Guaido pa vojakom, ki bi ga podprli, ponuja amnestijo.

Državam, ki priznavajo 35-letnega Guaida, med njimi je bila prva ZDA, se je v ponedeljek pridružila tudi Avstralija.